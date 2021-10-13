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القبض على شاب لجأ مرتين للأفاعي لقتل زوجته

منذ ساعتين
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القبض على شاب لجأ مرتين للأفاعي لقتل زوجته

نيو دلهي (صدى):
ألقت الجهات الأمنية في الهند القبض على شاب يبلغ من العمر 28 عاما قتل زوجته باستخدام الأفاعي.

ووقعت الجريمة في ولاية كيرالا بجنوب الهند، حيث اشتبهت الشرطة في مقتل امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، بطريقة متعمدة بلدغات كبرى.

وخلال التحريات اكتشفت الشرطة أن الفتاة سبق أن دخلت المستشفى قبل عدة أيام من مقتلها بسبب لدغة أفعى راسيل، الأمر الذي أثار الشكوك أن الوفاة لم تكن طبيعية.

واتضح أن الزوج "سوراج كومار " كان على خلاف مع زوجته بسبب المهر، وحاول في المرة الأولى قتل زوجته بالأفعى لكن المحاولة فشلت فجلب كوبرا واستغل نومها وأطلق سراح الكوبرا التي لدغتها وتسببت في وفاتها، وأصدرت المحكمة حكمًا بعقوبة مزدوجة بالسجن المؤبد.

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الهند
محكمة
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كيرالا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136295
منذ ساعة
يستاهل كومار قلب الحماار ..

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ابوخالد
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