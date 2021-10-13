"كنت عايزة أغيظ راجل تاني".. عايدة رياض تكشف سبب زواجها من محرم فؤاد

القاهرة (صدى):
روت الفنانة عايدة رياض تفاصيل زواجها من الفنان محرم فؤاد، مشيرة إلى أنه تزوجت به من أجل إغاظة رجل آخر كانت تربطها به علاقة عاطفية في ذلك الوقت.
وقالت "عايدة" خلال لقائها ببرنامج مع لميس الحديدي: "تزوجته لأني وقتها كنت بعرف حد تاني، وكان فيه مشاكل بيننا وأنا حبيت أغيظ الشخص التاني وكنت عيلة صغيرة وعملت خطوبة أنا ومحرم فؤاد وكملنا واتجوزنا".
أما عن أسباب انفصالها عنه، أشارت إلى أن الانفصال تم بسبب رغبتها في العودة للعمل في الفن مرة أخرى، مضيفة: "لقيت إني ماخلفتش وزهقت من القاعدة في البيت يمكن لو كنت خلفت كنت هنشغل، والفرق بينا في العمر كان 20 سنة".