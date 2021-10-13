نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"كنت عايزة أغيظ راجل تاني".. عايدة رياض تكشف سبب زواجها من محرم فؤاد

منذ ساعة
320
1
"كنت عايزة أغيظ راجل تاني".. عايدة رياض تكشف سبب زواجها من محرم فؤاد

القاهرة (صدى):
روت الفنانة عايدة رياض تفاصيل زواجها من الفنان محرم فؤاد، مشيرة إلى أنه تزوجت به من أجل إغاظة رجل آخر كانت تربطها به علاقة عاطفية في ذلك الوقت.

وقالت "عايدة" خلال لقائها ببرنامج مع لميس الحديدي: "تزوجته لأني وقتها كنت بعرف حد تاني، وكان فيه مشاكل بيننا وأنا حبيت أغيظ الشخص التاني وكنت عيلة صغيرة وعملت خطوبة أنا ومحرم فؤاد وكملنا واتجوزنا".

أما عن أسباب انفصالها عنه، أشارت إلى أن الانفصال تم بسبب رغبتها في العودة للعمل في الفن مرة أخرى، مضيفة: "لقيت إني ماخلفتش وزهقت من القاعدة في البيت يمكن لو كنت خلفت كنت هنشغل، والفرق بينا في العمر كان 20 سنة".

 

الفن
السينما
عايدة رياض
محرم فؤاد
زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136295
منذ 17 دقيقة
كايده العرسان انتي من يومك ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كايده العرسان انتي من يومك ..
أبو عبدالله الحربي
ضعف سيطره تساهيل نحن في زمن الطامع بخيراتنا ونحن سيطرة مجددين بتجديد إلى القمة.
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر ويرحم جميع اموات المسلمين .

أخر الأخبار

حقيقة إصابة المرأة بسرطان الثدي بسبب حالتها النفسية
حقيقة إصابة المرأة بسرطان الثدي بسبب حالتها النفسية
منذ 42 ثانية 1006
"الزعاق": الزهرة تكون في أوج إضائتها بعد مغيب الشمس
"الزعاق": الزهرة تكون في أوج إضائتها بعد مغيب الشمس
منذ دقيقتين 1010
"الأسمري": لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة
"الأسمري": لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة
منذ 3 دقائق 1037
روسيا تختبر رذاذ للأنف للوقاية من كورونا
روسيا تختبر رذاذ للأنف للوقاية من كورونا
منذ 4 دقائق 1034
مختص : بعض مدمني العمل يحتاجون إلى أطباء نفسيين(فيديو)
مختص : بعض مدمني العمل يحتاجون إلى أطباء نفسيين(فيديو)
منذ 8 دقائق 1073
بالصور والفيديو اهالي كروان بالعرضيات يعانون صعوبة الوصول لقراهم بسبب الطريق
بالصور والفيديو اهالي كروان بالعرضيات يعانون صعوبة الوصول لقراهم بسبب الطريق
منذ 19 دقيقة 1212
طفل أرجنتيني يعتذر لـ "ميسي" لسبب غريب
طفل أرجنتيني يعتذر لـ "ميسي" لسبب غريب
منذ 20 دقيقة 1104
القبض على شاب لجأ مرتين للأفاعي لقتل زوجته
القبض على شاب لجأ مرتين للأفاعي لقتل زوجته
منذ 28 دقيقة 324
تصاعد وتيرة العنف ضد نساء تركيا بالقتل والتعذيب
تصاعد وتيرة العنف ضد نساء تركيا بالقتل والتعذيب
منذ 46 دقيقة 1039
"الدويش" عن النصراويين: ما أرخص الدموع
"الدويش" عن النصراويين: ما أرخص الدموع
منذ 52 دقيقة 1284