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ملاهي ونترلاند تستعد لاستقبال زوار موسم الرياض
منذ ساعة
482
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التعليقات
الملل
عدد التعليقات : 25
منذ ساعة
يازين من كبر عقله وجلس في بيته ومسك فلوسه وترك الكذابين
وقبل النوم صلي ركعه او ركعتين ودعا ربه يكفيه شر يوم يفر من اخيه وامه وابيه
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الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
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الله يرحمه ويغفر ويرحم جميع اموات المسلمين .
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