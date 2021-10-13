رجل يدفع غرامة باهظة بسبب كاميرا مراقبة

لندن (صدى):
تكبد رجل بريطاني غرامة مالية كبيرة بسبب كاميرات مراقبة قام بتركيبها بجرس الباب لتقاضيه جارته بانتهاك الخصوصية.
ورفعت "الطبيبة" دعوى ضد جارها واتهمته فيها أنه قام بانتهاك خصوصيتها وقالت في دعوتها أنها أجبرت على ترك منزلها بسبب كاميرات الجار المتصلة بالإنترنت.
فيما أفاد "المدعى عليه" أنه قام بتركيب الكاميرا من أجل حماية منزله من اللصوص خاصة أن الكاميرا مدمجة بجرس الباب وتُبلغ صاحب المنزل عبر الهاتف الذكي بالأشخاص الذين طرقوا بابه.
وربحت "الطبيبة" الدعوى ضد جارها بعدما اقتنعت المحكمة بأنها تعرضت لانتهاك الخصوصية بسبب الكاميرا وتم الحكم لها بتعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني (136 ألف دولار).