مصرع مقيم آسيوي دهسًا في الأفلاج

الافلاج (صدى):
شهدت محافظة الأفلاج، مساء اليوم الأربعاء، مصرع مقيم آسيوي دهسًا أثناء عبوره مع ممر المشاة الغير رسمي بالطريق العام بالقرب من الموقفة وسط مدينة ليلى.
وكانت نفس هذه المنطقة قد شهدت حادثتي دهس تفصل بينهما أيام قليلة بعد أن توفي أشهر الرقاة الشرعيين دهساً بنفس الطريق والمنطقة فيما توفي مساء اليوم مقيم باكستاني.
وسبق تلك الحوادث حادثين منفصلين أحدهما مواطن وآخر مقيم، ليصبح إجمالي الوفيات في تلك المنطقة 4 جراء حوادث الدهس.
من جهتهم، طالب الأهالي بوضح حد لتك الحوادث الدمية بالحد من خطورة المشاة المترجلين الذين يجبون الطريق شرقاً وغرباً للتبضع من المحلات التي تقع على الطريق.