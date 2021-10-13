الهيئة العامة الملكية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة الملكية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية وينبع الصناعية وفقًا للمسميات التالية:
١- فني تبريد وتكييف راتب ٦٠٠٠ جنيه "ينبع".
٢- مدير تشغيل وصيانة "ينبع".
٣- موظف مشتريات راتب ٥٩٠٠ ريال.
٤- موظف استقبال "الجبيل".
٥- مدير المشروع راتب ١٣٥٠٠ ريال.
٦- فني كهرباء "وظيفتان" ينبع راتب ٥٥٠٠ ريال.
٧- منسقة خدمات النظافة "وظيفتان".
٨- مخطط عربي / إنجليزي "ينبع" راتب ٦٤٠٠ ريال.
٩- مدير مشروع راتب ١٢.٦٠٠ ريال "ينبع.
١٠ - فني دهان "ينبع".
١١- مهندس حماية من الحرائق "ينبع".
١٢- فني نجار وظيفتان راتب ٥٥٠٠ ريال "ينبع".
١٣- فني كهرباء العدد ٦ وظائف "ينبع".
١٤- فني تكييف راتب ٥٥٠٠ "ينبع".
١٥- مراقب عمال الأعمال الكهربائية الراتب ٧٠٠٠ ريال "الجبيل".
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح الآن بدءً من يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٣/٧ وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ولمعرفة شروط التقديم من خلال الرابط التالي:
من هنـــــــــــــــــــــا