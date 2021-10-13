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الهيئة العامة الملكية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

منذ 18 ساعة
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الهيئة العامة الملكية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة الملكية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية وينبع الصناعية وفقًا للمسميات التالية:

١- فني تبريد وتكييف راتب ٦٠٠٠ جنيه "ينبع".

٢- مدير تشغيل وصيانة "ينبع".

٣- موظف مشتريات راتب ٥٩٠٠ ريال.

٤- موظف استقبال "الجبيل".

٥- مدير المشروع راتب ١٣٥٠٠ ريال.

٦- فني كهرباء "وظيفتان" ينبع راتب ٥٥٠٠ ريال.

٧- منسقة خدمات النظافة "وظيفتان".

٨- مخطط عربي / إنجليزي "ينبع" راتب ٦٤٠٠ ريال.

٩- مدير مشروع راتب ١٢.٦٠٠ ريال "ينبع.

١٠ - فني دهان "ينبع".

١١- مهندس حماية من الحرائق "ينبع".

١٢- فني نجار وظيفتان راتب ٥٥٠٠ ريال "ينبع".

١٣- فني كهرباء العدد ٦ وظائف "ينبع".

١٤- فني تكييف راتب ٥٥٠٠ "ينبع".

١٥- مراقب عمال الأعمال الكهربائية الراتب ٧٠٠٠ ريال "الجبيل".

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح الآن بدءً من يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٣/٧ وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ولمعرفة شروط التقديم من خلال الرابط التالي:

من هنـــــــــــــــــــــا 

 

الجبيل
وظائف شاغرة
برنامج التأهيل والإحلال
ينبع الصناعية
الهيئة العامة الملكية

التعليقات

سعـــ ابومحمد ـــد
سعـــ ابومحمد ـــد عدد التعليقات : 146
منذ 35 دقيقة
6000 جنيه ايه ياباشا
بص حضرتك انتا مانمتش مبارك والا ايه

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أحدث التعليقات

الدسك 22
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ابومناف
صبرا جميل والله المستعان
ابومناف
صبرا جميل والله المستعان
سعـــ ابومحمد ـــد
6000 جنيه ايه ياباشا بص حضرتك انتا مانمتش مبارك والا ايه
القناص
أبو جواد إقرأ الخبر زين 15عام مدة الحكم

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