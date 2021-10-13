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بالفيديو .. باحث شرعي : السماح للفتاة بتزويج نفسها سيقضي على مشكلة ويخلق أخرى

منذ 45 دقيقة
1336
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بالفيديو .. باحث شرعي : السماح للفتاة بتزويج نفسها سيقضي على مشكلة ويخلق أخرى

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
قال الباحث الشرعي، أحمد الغامدي، إن السماح للفتاة بتزويج نفسها سيقضي على مشكلات العضل لكنه سيخلق مشكلة أخرى.

وأوضح أن بعض الفتيات قد ينجرفن وراء مشاعرهن بما يؤدي في النهاية إلى زواجهن برجال لا يستطيعون تحمل المسؤولية، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى مشاكل أخرى قد تتعرض لها الفتاة، وقد لا تجد من يساندها من أهلها لكونها قامت بتزويج نفسها بنفسها دون الرجوع إليهم.

ودعا إلى تشكيل لجان متخصصة للسماح للمرأة بالزواج ممن تحبه مع مراعاة أن يتم ذلك تحت رعاية ولي أمرها ، مضيفا أن قضية تزويج المرأة لنفسها محل خلاف بين الفقهاء، حيث يفتي بعض الفقهاء برفض ذلك، بينما رأى آخرون أنه يجوز للمرأة الراشدة أن تزوج نفسها.

وأكد أن تزويج الفتاة عن طريق ولي أمرها يحمي حقوقها خاصة، مؤكدًا أنه لا يجوز لولي الأمر أن يمنع الفتاة من الاختيار أو الزواج من رجل تحبه، كما لا يجوز إجبارها على الزواج من رجل لا تريده

الزواج
امرأة
ولي الأمر
العضل
فقهاء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136290
منذ 26 دقيقة
اهجد هجد هجدت انفاسك ..

.. ما بغينا منك شروح وهرطقات ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهجد هجد هجدت انفاسك .. .. ما بغينا منك شروح وهرطقات ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..

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