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بالصور .. حافلة طالبات جامعة المجمعة تتعرض لحادث مروري

منذ 56 دقيقة
1405
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بالصور .. حافلة طالبات جامعة المجمعة تتعرض لحادث مروري

الرياض (صدى):
شهد أحد المنعطفات بمدينة جلاجل تعرض حافلة طالبات تابعة لجامعة المجمعة لحادث مروري أسفر عن إصابة عدد من الطالبات بكدمات.

ووقع الحادث اليوم في الساعة الثالثة عصرًا عندما انحرفت الحافلة عن مسارها في أحد المنعطفات بمدينة جلاجل عندما كانت في طريقها من الجامعة لمقر سكن الطالبات بروضة سدير، وذلك وفقا لما ذكرته"الرياض".

واصطدمت الحافلة بعمود إنارة في منتصف الطريق، ثم اتجهت نحو الطريق المعاكس، وبعدها توقف الباص على الحاجز الخرساني على جانب الطريق، مما ساهم في منع انقلاب الحافلة التي كان بها 9 طالبات، تعرضت بعضهن لكدمات بسيطة.

طالبات
المجمعة
جامعة المجمعة
حافلة
روضة سدير
مدينة جلاجل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136270
منذ 3 دقائق
الحمد لله على السلامه .. دافع الله ما كان اعظم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136270
منذ دقيقة
غيرن السواق ما فيع خير .. واضح انه مسرع ومعدي القيمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جته سلامة من الله ..
منصور
فا ما اليتيم فلا تقهر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. فوضى ..
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات

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