بالصور .. حافلة طالبات جامعة المجمعة تتعرض لحادث مروري

الرياض (صدى):
شهد أحد المنعطفات بمدينة جلاجل تعرض حافلة طالبات تابعة لجامعة المجمعة لحادث مروري أسفر عن إصابة عدد من الطالبات بكدمات.
ووقع الحادث اليوم في الساعة الثالثة عصرًا عندما انحرفت الحافلة عن مسارها في أحد المنعطفات بمدينة جلاجل عندما كانت في طريقها من الجامعة لمقر سكن الطالبات بروضة سدير، وذلك وفقا لما ذكرته"الرياض".
واصطدمت الحافلة بعمود إنارة في منتصف الطريق، ثم اتجهت نحو الطريق المعاكس، وبعدها توقف الباص على الحاجز الخرساني على جانب الطريق، مما ساهم في منع انقلاب الحافلة التي كان بها 9 طالبات، تعرضت بعضهن لكدمات بسيطة.