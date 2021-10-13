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شخص يرمي للعريس نص مليون جنيه احتفالاً بزفافه
منذ ساعة
1037
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136275
منذ 25 دقيقة
كريم ولكن الكرم الزايد عن حده ، تبذير ...
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