"العويس" يغرد بعد الإصابة برسالة للجماهير

ماجد محمد (صدى):
حرص حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد العويس، اليوم الأربعاء، على توجيه رسالة لجماهير الأخضر، وذلك بعد إصابته في الرباط الجانبي.
وغرد "العويس" على حسابه بموقع "تويتر" وكتب:" شكرا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة كلنا يد وحده، وبأذن الله ندعم بعض ونوصل لكأس العالم".
وتفاعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز مع التغريدة حيث تمنى شفائه، وأن يكمل مشواره البطولي مع المنتخب الوطني.
يذكر أن "العويس" تعرض للإصابة خلال المباراة التي أقيمت يوم أمس أمام المنتخب الصيني، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.