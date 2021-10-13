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"العويس" يغرد بعد الإصابة برسالة للجماهير

منذ 5 ساعات
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"العويس" يغرد بعد الإصابة برسالة للجماهير

ماجد محمد (صدى):
حرص حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد العويس، اليوم الأربعاء، على توجيه رسالة لجماهير الأخضر، وذلك بعد إصابته في الرباط الجانبي.

وغرد "العويس" على حسابه بموقع "تويتر" وكتب:" شكرا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة كلنا يد وحده، وبأذن الله ندعم بعض ونوصل لكأس العالم".

وتفاعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز مع التغريدة حيث تمنى شفائه، وأن يكمل مشواره البطولي مع المنتخب الوطني.

يذكر أن "العويس" تعرض للإصابة خلال المباراة التي أقيمت يوم أمس أمام المنتخب الصيني، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الصين
كأس العالم 2022
محمد العويس
حارس مرمى
المنتخب الوطني لكرة القدم
الأخضر الرباط الجانبي

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14627
منذ 59 دقيقة
ألف لا بأس عليك يابطل،
نتمنى لك عودا عاجل بكل صحة وتشافي وسلامة..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كايده العرسان انتي من يومك ..
أبو عبدالله الحربي
ضعف سيطره تساهيل نحن في زمن الطامع بخيراتنا ونحن سيطرة مجددين بتجديد إلى القمة.
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر ويرحم جميع اموات المسلمين .

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