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مذيعة تحرج نفسها أمام بوتين في منتدى دولي

منذ 3 ساعات
2001
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مذيعة تحرج نفسها أمام بوتين في منتدى دولي

موسكو (صدى):
وقعت المذيعة الأمريكية بقناة "سي إن بي سي" هيدلي جامبل، في موقف محرج عندما كانت تدير الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي.

وكررت المذيعة نفس السؤال للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برغم أن الأخير أجاب عليه، مما جعله يدرك أنها لا تصغي إليه.

ومازح "بوتين" المذيعة وقال:""أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ماقلت سوف أكرر الجواب مرة أخرى. لا أحد يريد الإصغاء أو الاستماع فقط يريدون توجيه الاتهامات لروسيا".

يذكر أن المذيعة سألت "بوتين" أسئلة تتعلق بإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وأجاب الأخير بأن روسيا تلتزم بعقود الغاز المبرمة مع أوروبا، نافيًا أن تكون موسكو تستخدم الطاقة كسلاح

مذيعة
موسكو
فلاديمير بوتين
الغاز
أوروبا
سي إن بي سي
هيدلي جامبل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136290
منذ 30 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهجد هجد هجدت انفاسك .. .. ما بغينا منك شروح وهرطقات ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..

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