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"قانوني" يكشف عن ثغرة يستغلها القطاع الخاص لفصل المواطنين

منذ ساعتين
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"قانوني" يكشف عن ثغرة يستغلها القطاع الخاص لفصل المواطنين

الرياض (صدى):
كشف المستشار القانوني أحمد عجب، عن وجود ثغرة بالمادة 77 تستغلها شركات القطاع الخاص من أجل فصل آلاف السعوديين.

وأوضح "عجب" أن غالبية إشعارات الفصل الخاص تحمل صيغتها ثغرات يفترض أن تبطل بموجبها؛ لأنها تستند صراحة على المادة 77 التنظيمية.

وأشار إلى أن نسبة إشعارات الفصل الكيدية الموجهة للسعوديين بالقطاع الخاص تقدر بنحو 80% من إجمالي إشعارات الفصل في القطاع، وفقًا لصحيفة "مكة".

ويأتي ذلك على الرغم من تحذير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت الخاصة من استغلال هذه المادة واتخاذها ذريعة للفصل.

القطاع الخاص
مستشار قانوني
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الفصل الكيدية
إشعارات الفصل

التعليقات

Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 57
منذ دقيقتين
على القائمين في الوزارة الغاء المادة او تعديلها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن

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