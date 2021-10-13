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بالفيديو.. عرض عسكري عنيف بحضور زعيم كوريا الشمالية

منذ ساعة
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بالفيديو.. عرض عسكري عنيف بحضور زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج (صدى):
حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون وشقيقته ومستشارته المقربة كيم يو يونغ، عرضًا عسكريًا يظهر نشاهد عنيفة لجنود قاموا بعرض للفنون القتالية في مناسبة معرض مخصص للدفاع.

وأظهر مقطع فيديو، كيم يونغ أون وهو ينظر مبتسما إلى رجل تمدد على زجاجات مكسورة ووضعت على صدره كتلة خرسانية قبل أن تكسر بمطرقة، فضلًا عن عرضًا للطائرات الحربية.

وأقدم جنود آخرون وبعضهم يرتدي ملابس عسكرية فيما كان آخرون عراة الصدر، على تحطيم عدة طبقات من الطوب بقبضتهم أو برؤوسهم. وتلقى آخرون ضربات بمطرقات على أذرعهم أو أياديهم؛ ليتابع الزعيم الكوري الشمالي هذا العرض مصفقا ومبتسما وأحاط به ضباط وشقيقته كيم جونغ أون التي عينت في نهاية سبتمبر على رأس أعلى هيئة تنفيذية في البلاد.

ويأتي ذلك ضمن عرض مقاومة نظمه الجيش الكوري الشمالي خلال هذا المعرض الدفاعي والذي شكل مناسبة لعرض أسلحة هذه الدولة التي تمتلك السلاح النووي لا سيما الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي كشفت عنه السنة الماضية خلال عرض عسكري.

عنف
عرض عسكري
زعيم كوريا الشمالية
فنون قتالية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136268
منذ 51 دقيقة
ممتاز جداً ممتاز ...

.. ابسط يا ابو خدود ورديه ، تستاهل الزعامه وأنت الزعيم يا زعيم ...
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54118
منذ 28 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه بصراحه حركات خطيره

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
بعد الهروب من المهمه الوطنيه مع المنتخب فمن المؤكد انه جاهز للعب مع مطرود آسيا قالو أيش قالو مصاب
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش ، جزاك الله خير وبارك لك في بدنك وفي إبنك .. آمين ..
عبدالله
يعني ما زال توكلنا والجرعتين ورانا ورانا في كل شيء
عبدالله
د محمد ماجد بخش جزاك الله خير واصلح الله لك ابنك ورزقك بره
ابو عمار
طيب ممتاز

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