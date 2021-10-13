بالفيديو.. عرض عسكري عنيف بحضور زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج (صدى):
حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون وشقيقته ومستشارته المقربة كيم يو يونغ، عرضًا عسكريًا يظهر نشاهد عنيفة لجنود قاموا بعرض للفنون القتالية في مناسبة معرض مخصص للدفاع.
وأظهر مقطع فيديو، كيم يونغ أون وهو ينظر مبتسما إلى رجل تمدد على زجاجات مكسورة ووضعت على صدره كتلة خرسانية قبل أن تكسر بمطرقة، فضلًا عن عرضًا للطائرات الحربية.
وأقدم جنود آخرون وبعضهم يرتدي ملابس عسكرية فيما كان آخرون عراة الصدر، على تحطيم عدة طبقات من الطوب بقبضتهم أو برؤوسهم. وتلقى آخرون ضربات بمطرقات على أذرعهم أو أياديهم؛ ليتابع الزعيم الكوري الشمالي هذا العرض مصفقا ومبتسما وأحاط به ضباط وشقيقته كيم جونغ أون التي عينت في نهاية سبتمبر على رأس أعلى هيئة تنفيذية في البلاد.
ويأتي ذلك ضمن عرض مقاومة نظمه الجيش الكوري الشمالي خلال هذا المعرض الدفاعي والذي شكل مناسبة لعرض أسلحة هذه الدولة التي تمتلك السلاح النووي لا سيما الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي كشفت عنه السنة الماضية خلال عرض عسكري.