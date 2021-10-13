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بالفيديو.. تفاصيل قضية فساد 3 من موظفي شركة الكهرباء

منذ ساعة
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بالفيديو.. تفاصيل قضية فساد 3 من موظفي شركة الكهرباء

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" تفاصيل تورط 3 موظفين بالشركة السعودية للكهرباء في قضية فساد.

وجاء ذلك خلال برنامج "بلاغ 980" على قناة "السعودية"، حيث حصل الموظفين الثلاثة على رشوة تتجاوز نصف مليون يورو من إحدى الشركات الأجنبية، وفتحهم حسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة، لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه على مصدرها.

وحاول الموظفون الثلاثة تحقيق منفعة شخصية لهم من عرض إحدى الشركات الفرنسية، دون إبلاغ الشركة، وذلك على الرغم من كون مناصبهم لا تسمح لهم بذلك، إلا أنهم قرروا فتح حسابات بدولة أجنبية لتلقي المبالغ المالية عليها.

وجهزت الشركة الفرنسية عرضًا جديدًا، لإعطائهم رشاوى مقابل قبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء عليها من الشركة السعودية للكهرباء.

بدأ أحد الموظفين في الحصول على رشاوى تصل إلى 800 ألف ريال من شركات محلية مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من شركة الكهرباء، ولكن قام بتحويل جزء من الرشوة لحساب بالمملكة، كان بمثابة طرف لخيط الإيقاع بهم.

واتضح أنهم لم يستخدموا أي بطاقة بنكية خلال رحلتهم في فرنسا، وهو الأمر الذي أثار تساؤلًا بشأن مصدر إنفاقهم خلال الرحلة، كما تبين وجود حساب بنكي في إحدى الدول العربية يخص المتهمين.

ورُفع بعدها تقرير بالنتائج للجهات المختصة بالهيئة، ليتم استدعاء من تدور الشبهات حولهم، ليعترف المتهمون بعد بيان الأدلة بالتعاون مع الشركة الأجنبية، لتُحال القضية بعدها للقضاء من أجل البت بها.

 

نزاهة
السعودية للكهرباء
فساد
رشاوي
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
قضايا فسد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136268
منذ 49 دقيقة
تكفون اصلخوا جلةدهم صلخ ، هذولا اللي رفعوا علينا الفواتير ..

.. تكفون انتفوهم نتف ، نتف دجاج الجمعيه بمبراشه الريش ..

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
بعد الهروب من المهمه الوطنيه مع المنتخب فمن المؤكد انه جاهز للعب مع مطرود آسيا قالو أيش قالو مصاب
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش ، جزاك الله خير وبارك لك في بدنك وفي إبنك .. آمين ..
عبدالله
يعني ما زال توكلنا والجرعتين ورانا ورانا في كل شيء
عبدالله
د محمد ماجد بخش جزاك الله خير واصلح الله لك ابنك ورزقك بره
ابو عمار
طيب ممتاز

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