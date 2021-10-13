بالفيديو.. حريق هائل داخل قاعة مهرجان الجونة قبل يوم من انطلاقه

القاهرة (صدى):
اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل قاعة الاحتفالات بمهرجان الجونة السينمائي في مصر، قبل افتتاح المهرجان والمقرر غدا الخميس.
وأعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية، عن إصابة 14 مواطنًا مصريًا باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه تم السيطرة على حريق مهرجان الجونة، لافتًا إلى أن المهرجان قائم، وجار إجراء المعاينة للحريق حيث انتقل رجال المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.
وتستضيف مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، أعمال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر أن يُقام حفل الافتتاح غدا الخميس 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.