نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. حريق هائل داخل قاعة مهرجان الجونة قبل يوم من انطلاقه

منذ 3 ساعات
2160
1
بالفيديو.. حريق هائل داخل قاعة مهرجان الجونة قبل يوم من انطلاقه

القاهرة (صدى):
اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل قاعة الاحتفالات بمهرجان الجونة السينمائي في مصر، قبل افتتاح المهرجان والمقرر غدا الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية، عن إصابة 14 مواطنًا مصريًا باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه تم السيطرة على حريق مهرجان الجونة، لافتًا إلى أن المهرجان قائم، وجار إجراء المعاينة للحريق حيث انتقل رجال المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

وتستضيف مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، أعمال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر أن يُقام حفل الافتتاح غدا الخميس 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.

مصر
حريق
البحر الأحمر
مهرجان الجونة
قاعة الاحتفالات

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10292
منذ 3 دقائق
ربنا يستر لو الحريق كان في يوم الافتتاح

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جته سلامة من الله ..
منصور
فا ما اليتيم فلا تقهر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. فوضى ..
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات

أخر الأخبار

"المسحل" يجري اتصالاً هاتفيًا بمحمد العويس
"المسحل" يجري اتصالاً هاتفيًا بمحمد العويس
منذ 9 ثواني 0
الوليد مقداد وزوجته يثيران الجدل لهذا السبب
الوليد مقداد وزوجته يثيران الجدل لهذا السبب
منذ 14 دقيقة 205
الكشف عن طبيعة إصابة محمد العويس
الكشف عن طبيعة إصابة محمد العويس
منذ 21 دقيقة 1203
بالفيديو .. تفاصيل مشروع تطوير شارع عبدالله بن أمية بجدة
بالفيديو .. تفاصيل مشروع تطوير شارع عبدالله بن أمية بجدة
منذ 21 دقيقة 1135
اليوم.. اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل في سماء المملكة
اليوم.. اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل في سماء المملكة
منذ 26 دقيقة 1090
بالصور.. جراب هاتف ينقذ رجل من إطلاق الرصاص
بالصور.. جراب هاتف ينقذ رجل من إطلاق الرصاص
منذ 33 دقيقة 186
العثور على جثة عداءة مقتولة في منزلها
العثور على جثة عداءة مقتولة في منزلها
منذ 40 دقيقة 1335
أبرزهم العطش الشديد.. علامات تنذر بمخاطر صحية في جسدك
أبرزهم العطش الشديد.. علامات تنذر بمخاطر صحية في جسدك
منذ 52 دقيقة 1260
بالصور .. حافلة طالبات جامعة المجمعة تتعرض لحادث مروري
بالصور .. حافلة طالبات جامعة المجمعة تتعرض لحادث مروري
منذ 56 دقيقة 1399
الأمير سطام يعلق على إعلان "سوبرمان" بأنه ثنائي الميول الجنسية
الأمير سطام يعلق على إعلان "سوبرمان" بأنه ثنائي الميول الجنسية
منذ ساعة 1504