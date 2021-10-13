أطعمة تحسن المزاج وتقضي على الاكتئاب

أميرة خالد (صدى):
كشف تقرير طبي أن هناك عدد من الأطعمة الصحية التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي، والتي ستحافظ على عقلك وجسمك في أفضل حالاتهما.
وأشار التقرير إلى دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي الخاص بك، لتحسين مزاجك، وللحصول على نتائج إيجابية في محيط الخصر، وكذلك للمساعدة في محاربة الأمراض العقلية، وفقًا لموقع "هيلثلاين" المعني بالشؤون الصحية،
ومن هذه الأطعمة: البروتين الخالي من الدهون حيث يحتوى على الحمض الأميني "تريبتوفان"، فهذه المادة لا تزعجك فعليًا لكنها تساعد جسمك على إنتاج السيروتونين، وهو أمر حيوي في مساعدة عقلك على إدارة حالتك المزاجية ومحاربة الاكتئاب.
والزبادي والمنتجات المماثلة الأخرى تعد مصادر ممتازة للبروبيوتيك، وغالبًا ما يرتبط الزبادي بصحة الجهاز الهضمي، فقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من التوتر والقلق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على صحتنا العقلية.
ويحتوي سمك السلمون سمكة دهنية، على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ارتبطت بتقليل الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، وقد ثبت أن أوميغا 3 تعزز التعلم والذاكرة أيضًا.
كما يحتوي السلمون أيضًا على كمية عالية من فيتامين "D" بشكل طبيعي، والذي غالبًا ما يضاف إلى الأطعمة ويرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب وتحسين صحتك العقلية.
ويحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول التي تساعد في إزالة آثار البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين التعلم والذاكرة.