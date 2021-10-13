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أطعمة تحسن المزاج وتقضي على الاكتئاب

منذ ساعة
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أطعمة تحسن المزاج وتقضي على الاكتئاب

أميرة خالد (صدى):
كشف تقرير طبي أن هناك عدد من الأطعمة الصحية التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي، والتي ستحافظ على عقلك وجسمك في أفضل حالاتهما.

وأشار التقرير إلى دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي الخاص بك، لتحسين مزاجك، وللحصول على نتائج إيجابية في محيط الخصر، وكذلك للمساعدة في محاربة الأمراض العقلية، وفقًا لموقع "هيلثلاين" المعني بالشؤون الصحية،

ومن هذه الأطعمة: البروتين الخالي من الدهون حيث يحتوى على الحمض الأميني "تريبتوفان"، فهذه المادة لا تزعجك فعليًا لكنها تساعد جسمك على إنتاج السيروتونين، وهو أمر حيوي في مساعدة عقلك على إدارة حالتك المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

والزبادي والمنتجات المماثلة الأخرى تعد مصادر ممتازة للبروبيوتيك، وغالبًا ما يرتبط الزبادي بصحة الجهاز الهضمي، فقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من التوتر والقلق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على صحتنا العقلية.

ويحتوي سمك السلمون سمكة دهنية، على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ارتبطت بتقليل الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، وقد ثبت أن أوميغا 3 تعزز التعلم والذاكرة أيضًا.

كما يحتوي السلمون أيضًا على كمية عالية من فيتامين "D" بشكل طبيعي، والذي غالبًا ما يضاف إلى الأطعمة ويرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب وتحسين صحتك العقلية.

ويحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول التي تساعد في إزالة آثار البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين التعلم والذاكرة.

الصحة
الغذاء
الاكتئاب
النظام الصحي
المزاج

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18267
منذ 6 دقائق
من فين يجيب الواحد مصاريف .. أمس شفت ثلاثة صنايعية معطلين ياكلون سوا نفر رز مع جزر وزبيب بخمسة ريال على سفرة .. !!

لم يجعل العطاء أحدا فقير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اعمل في ٧ مكاتب كل يوم ومتواجد خارج المنزل ١٤ ساعة في اليوم وإن كنت تبغى تعرف عدد كتبي فهي ٧٠ حتى اليوم
د محمد ماجد بخش
طيب يا أطيب قرم
د محمد ماجد بخش
من فين يجيب الواحد مصاريف .. أمس شفت ثلاثة صنايعية معطلين ياكلون سوا نفر رز مع جزر وزبيب بخمسة ريال على سفرة .. !!...
د محمد ماجد بخش
لا يدع التعليم أحداً جاهلاً
ابو محمد 😎 ✍️
معقول يسوي كل هذا مواطن عادي ...لا اظن...!!؟

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