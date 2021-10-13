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بالفيديو.. رجل يشيد بيتًا متحركًا لزوجته حتى لا تمل

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. رجل يشيد بيتًا متحركًا لزوجته حتى لا تمل

ساراييفو (صدى):
أقدم رجل من البوسنة، على تشييد بيتا متحركا لزوجته التي تمنت أن ترى مشاهد متعددة من البيت تجنبا للملل، حيث جعلها ترى شروق الشمس في لحظة والمارة العابرين في اللحظة التي تليها.

وأوضح البوسني فوجين كوسيتش صاحب الـ72 عاما: "كانت كثيرا ما تعيد تجديد بيتنا حبا في التغيير، فقلت لها سأبني لك بيتا دوارا يلف كيفما شئت"؛ حيث يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه، ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر وكل هذا بالسرعة المطلوبة.

وأضاف الزوج: "المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين أنه يمكنه أن يكمل اللفة خلال 22 ثانية فقط"، فيما استغرق بناء البيت ست سنوات، باستبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.

رجل
زوجة
البوسنة
الملل
بيت متحرك

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10294
منذ 9 دقائق
يا حلية من حبة لزوجتة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136272
منذ 5 دقائق
جيد ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جته سلامة من الله ..
منصور
فا ما اليتيم فلا تقهر
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. فوضى ..
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات
نجاة محمد
احتمال عاملة رجيم و داخت من الجوع المهم سلامات

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