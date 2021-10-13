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بالفيديو.. مختص يوضح أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

منذ ساعة
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بالفيديو.. مختص يوضح أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
كشف الإعلامي المختص في سوق العمل فارس الجلعود، عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.

وقال الجلعود لقناة " الإخبارية " إن رسوم استقدام العمالة المنزلية لم تتغير، ولكن التغيير على العمالة المهنية فقط،أدى لزيادة العمالة المنزلية في المملكة.

وأضاف: العمالة المنزلية أصبحت تجارة ويتحكم فيها العرض والطلب، والمتحكم فيها الدول المصدرة لهم، ومكاتب الاستقدام، مشيرًا إلى ان اسعار العمالة المنزلية في بعض الدول وصل إلى 18 ألف ريال.

وأكد على أن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية يعود إلى ضعف سيطرة تجار الاستقدام في الدول المصدرة، بالإضافة إلى قلة العمالة.

 

المملكة
الاستقدام
سوق العمل
العمالة المنزلية
أسعار
فارس الجلعود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136263
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اعمل في ٧ مكاتب كل يوم ومتواجد خارج المنزل ١٤ ساعة في اليوم وإن كنت تبغى تعرف عدد كتبي فهي ٧٠ حتى اليوم
د محمد ماجد بخش
طيب يا أطيب قرم
د محمد ماجد بخش
من فين يجيب الواحد مصاريف .. أمس شفت ثلاثة صنايعية معطلين ياكلون سوا نفر رز مع جزر وزبيب بخمسة ريال على سفرة .. !!...
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لا يدع التعليم أحداً جاهلاً
ابو محمد 😎 ✍️
معقول يسوي كل هذا مواطن عادي ...لا اظن...!!؟

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