بالفيديو.. مختص يوضح أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
كشف الإعلامي المختص في سوق العمل فارس الجلعود، عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.
وقال الجلعود لقناة " الإخبارية " إن رسوم استقدام العمالة المنزلية لم تتغير، ولكن التغيير على العمالة المهنية فقط،أدى لزيادة العمالة المنزلية في المملكة.
وأضاف: العمالة المنزلية أصبحت تجارة ويتحكم فيها العرض والطلب، والمتحكم فيها الدول المصدرة لهم، ومكاتب الاستقدام، مشيرًا إلى ان اسعار العمالة المنزلية في بعض الدول وصل إلى 18 ألف ريال.
وأكد على أن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية يعود إلى ضعف سيطرة تجار الاستقدام في الدول المصدرة، بالإضافة إلى قلة العمالة.