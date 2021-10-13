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بالفيديو.. استشاري نفسي: إفشاء خصوصية علاج المدمن يعاقب عليها النظام

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. استشاري نفسي: إفشاء خصوصية علاج المدمن يعاقب عليها النظام

علي القحطاني (صدى):
أكد استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور فيصل البيشي، أن إفشاء خصوصية علاج مدمن المخدرات مخالفة يعاقب عليها النظام، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تكفل للمدمن إجازة طبية طيلة مدة العلاج والتأهيل.

وأوضح الدكتور فيصل البيشي، أن النظام كفل لكل من يسعى لعلاج الإدمان السرية والخصوصية، ليس تفضلًا من أحد، متابعًا: "عندما يطلب شخص أو أسرته العلاج، وهي خطوة من أهم خطوات الحياة، النظام يكفل السرية، بل من يسعى لإفشاء هذه السرية سيعاقب من النظام. السرية والخصوصية حق. مجرد طلب العلاج، هناك سرية وخصوصية تامة" .

وعلق استشاري الطب النفسي، على سحب ملف المريض من أجل التوظيف أو الزواج، قائلًا إن السرية مكفولة، ومن يقدم على هذه الخطوة سيحاسب، فهناك نظام واضح، بحسب قناة" الإخبارية".

وزارة الصحة
الإدمان
الطب النفسي
استشاري نفسي
العلاج والتأهيل
خصوصية المريض

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7625
منذ ساعة
بس يناس هذا يسمى خيانه في أنظمة النظام الصحي يعني اضرب مثلا مثال لو تأتي امرأة للمستشفى وتسأل عن النظام الصحي للمتقدم عليها في الزواج فيحق لها أن تعرف كل شيء عن صحته النفسيه والادمانية أن وجدت طبعاً قبل تحصل مشاكل في الزواج

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهجد هجد هجدت انفاسك .. .. ما بغينا منك شروح وهرطقات ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. سبحان الله ..

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