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بالصور.. ضبط موقع مخالف لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

منذ ساعة
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بالصور.. ضبط موقع مخالف لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

الرياض (صدى):
ضبطت الفرق الميدانية لوزارة الطاقة، بمساندة من الجهات الأمنية المعنية في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل بدون رخص نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرًّا للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وبينت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

 

 

الجهات الأمنية
مدينة الرياض
وزارة الطاقة
الفرق الميدانية
المنتجات البترولية
موقعًا مخالفًا

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 296
منذ 56 دقيقة
البنغال ومن غيرهم له اليد في تخريب الاقتصاد دول لاحظت خطرهم مثل فرنسا وسنغفوره ومليزيا واقتلعتهم من جذورهم الى خارجها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136263
منذ 33 دقيقة
معقول يسوي كل هذا مواطن عادي ...لا اظن...!!؟

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اعمل في ٧ مكاتب كل يوم ومتواجد خارج المنزل ١٤ ساعة في اليوم وإن كنت تبغى تعرف عدد كتبي فهي ٧٠ حتى اليوم
د محمد ماجد بخش
طيب يا أطيب قرم
د محمد ماجد بخش
من فين يجيب الواحد مصاريف .. أمس شفت ثلاثة صنايعية معطلين ياكلون سوا نفر رز مع جزر وزبيب بخمسة ريال على سفرة .. !!...
د محمد ماجد بخش
لا يدع التعليم أحداً جاهلاً
ابو محمد 😎 ✍️
معقول يسوي كل هذا مواطن عادي ...لا اظن...!!؟

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