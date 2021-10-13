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100 وظيفة شاغرة في شركة الكفاح القابضة

منذ ساعة
1603
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100 وظيفة شاغرة في شركة الكفاح القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الكفاح القابضة عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" عن توفر 100 وظيفة شاغرة بمجال الصحة والسلامة بتبوك والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول الصحة والسلامة وحماية البيئة (50 وظيفة تبوك)، ومسؤول الصحة والسلامة وحماية البيئة (50 وظيفة الدمام)، فيما يشترط دبلوم الصحة والسلامة والبيئة، ولا يشترط وجود خبرة سابقة، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة الكفاح القابضة:

1- مسؤول الصحة والسلامة وحماية البيئة (تبوك)

2- مسؤول الصحة والسلامة وحماية البيئة (الدمام)

وظائف
الدمام
تبوك
شركة الكفاح القابضة
شواغر وظيفية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18275
منذ 27 دقيقة
١٠٠ فل و ١٠

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أحدث التعليقات

قرم
هههههههه زهقو من زحمة الشوارع.
د محمد ماجد بخش
الفائدة هي تفاعلك وقد تم .. بحمد الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سليمان
ياليت يامعالي الوزير تقول نحن اقل الدول في معدلات البطالة ونحن اكثر الدول ارتفاعاً في نصيب دخل الفرد لان هذا هو المقياس الحقيقي
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // من خاف سلم ..

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