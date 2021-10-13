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"الموارد البشرية" تسترد حقوقاً متأخرة للعاملين بأكثر من 4 مليون ريالاً بالقصيم

منذ ساعة
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"الموارد البشرية" تسترد حقوقاً متأخرة للعاملين بأكثر من 4 مليون ريالاً بالقصيم

بريدة (صدى):
تمكَّن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال الربع الثالث من العام 2021م، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 4520914 ريالاً، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة %74.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت ما يقارب 2202 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، ما يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع؛ حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

العاملين
منطقة القصيم
وزارة الموارد البشرية
استرداد حقوق
أجور متأخرة
حل ودي

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 75
منذ 12 دقيقة
الشقيق أولا

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أحدث التعليقات

قرم
هههههههه زهقو من زحمة الشوارع.
د محمد ماجد بخش
الفائدة هي تفاعلك وقد تم .. بحمد الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سليمان
ياليت يامعالي الوزير تقول نحن اقل الدول في معدلات البطالة ونحن اكثر الدول ارتفاعاً في نصيب دخل الفرد لان هذا هو المقياس الحقيقي
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // من خاف سلم ..

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