بالفيديو.. ملكة كابلي تهاجم جيرانها وتكشف عن تصرفات صادمة

أميرة خالد (صدى):
كشفت ملكة كابلي، عن تصرفات صادمة يقوم بها جيرانها، حيث يستولى قاطني أحد العقارات المجاورة لها على ما تطلبه من منافذ البيع المختلفة.
وقالت ملكة كابلي في مقطع فيديو: "ياجماعة ما حب اتكلم عن أشياء غير الشغل والاعلانات في سناب شات وكدة، بس قاعد يصير لي مرة غريب واللي أنا عارفة رقمها بس خليني أحكي لكم شي، مرات كتير أطلب أوردر ما يوصلني اتصل ع المندوب يقولي حد استلمه، فاكتشف إن حد استلمه وأقول مش مشكلة صدقة عني وعن بنتي".
وأضافت: "مرات يكون عندي ضيوف وأطلب قهوة وأكل للضيوف ما يوصل واتصل علىالمندوب يقولي إنه أنا وصلت ع العنوان المطلوب وسلمت الأردر، المهم مرة في قطر كنت طالبة شحنة، حقيبة انا كنت طلباها شنطة سفر غالية وكبيرة مو صغيرة استلموها وخدوها، وبيوقعوا على الاستلام بحروفي.
وتابعت: "استلموا شنطتي، يعني الأكل بنقول خلاص ما في داعي نتكلم والموضوع خلاص ما في مشكلة لكن شنطة ليه! هتقولوا لي الغلط على المندوب، المفروض ما يسلم إلا نفس الفيلا، فإحنا فيلل كلها تشبه بعض، بس ليش بيصير هذا! ليش تاخد حاجة مو من حقك.. أنا طلعت اتكلم على سناب علشان يعرفوا إني عارفة وإني ساكتة.
واختتمت قائلة: "اتذكر مرة وصلني أوردر مو حقي، حرصت إني أرجعه لصحابه، الدنيا أبسط من كدة، وأنا ما أبغي اذي حد لكن أنا عن جد مرة زعلانة ما ابغي الشنطة ما يرجعوها.. لا ابغاها يرجعوها.. أنا فيلتي مصورة بكاميرات كلها وتكشف الشارع".