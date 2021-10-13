نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ملكة كابلي تهاجم جيرانها وتكشف عن تصرفات صادمة

منذ ساعة
955
6
بالفيديو.. ملكة كابلي تهاجم جيرانها وتكشف عن تصرفات صادمة

أميرة خالد (صدى):
كشفت ملكة كابلي، عن تصرفات صادمة يقوم بها جيرانها، حيث يستولى قاطني أحد العقارات المجاورة لها على ما تطلبه من منافذ البيع المختلفة.

وقالت ملكة كابلي في مقطع فيديو: "ياجماعة ما حب اتكلم عن أشياء غير الشغل والاعلانات في سناب شات وكدة، بس قاعد يصير لي مرة غريب واللي أنا عارفة رقمها بس خليني أحكي لكم شي، مرات كتير أطلب أوردر ما يوصلني اتصل ع المندوب يقولي حد استلمه، فاكتشف إن حد استلمه وأقول مش مشكلة صدقة عني وعن بنتي".

وأضافت: "مرات يكون عندي ضيوف وأطلب قهوة وأكل للضيوف ما يوصل واتصل علىالمندوب يقولي إنه أنا وصلت ع العنوان المطلوب وسلمت الأردر، المهم مرة في قطر كنت طالبة شحنة، حقيبة انا كنت طلباها شنطة سفر غالية وكبيرة مو صغيرة استلموها وخدوها، وبيوقعوا على الاستلام بحروفي.

وتابعت: "استلموا شنطتي، يعني الأكل بنقول خلاص ما في داعي نتكلم والموضوع خلاص ما في مشكلة لكن شنطة ليه! هتقولوا لي الغلط على المندوب، المفروض ما يسلم إلا نفس الفيلا، فإحنا فيلل كلها تشبه بعض، بس ليش بيصير هذا! ليش تاخد حاجة مو من حقك.. أنا طلعت اتكلم على سناب علشان يعرفوا إني عارفة وإني ساكتة.

واختتمت قائلة: "اتذكر مرة وصلني أوردر مو حقي، حرصت إني أرجعه لصحابه، الدنيا أبسط من كدة، وأنا ما أبغي اذي حد لكن أنا عن جد مرة زعلانة ما ابغي الشنطة ما يرجعوها.. لا ابغاها يرجعوها.. أنا فيلتي مصورة بكاميرات كلها وتكشف الشارع".

جيران
ملكة كابلي
فاشينستا
أوردر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18275
منذ ساعة
جزاك الله خير ..ممكن يحسبوا إنك تطلبيه لهم .. 😆😆

وأنا في قطر .. جطر جطر .. وين أغراضي 😁😁
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136262
منذ 58 دقيقة
مامعهم حق يا خذون شنطتز ..

.. المفروض صاحب التوصيل ، يتأكد من رقم البيت ، ويدق تلفون على صاحب الطلب فإذا سمع جرس التلفون مع الشخص اللي أمامه ، يتأكد انه هو الشخص صاحب الطلب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18275
منذ 44 دقيقة
يا شيخ .. أبو محمد .. الله لا يجعلنا مفاجيع من بعد جوع
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54111
منذ 40 دقيقة
هؤلاء جيران السؤ طفيلين وحراميه والمفروض تعملين حد لتجاوزاتهم منذو البدايه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136262
منذ 38 دقيقة
مفاجيع من بعد جوع ...!!!؟

.. شوي شوي يادكتور ، ترى فهمي على قد حالي .. ما استغني عن التفسير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136262
منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههههه طيب طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
هههههههه زهقو من زحمة الشوارع.
د محمد ماجد بخش
الفائدة هي تفاعلك وقد تم .. بحمد الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سليمان
ياليت يامعالي الوزير تقول نحن اقل الدول في معدلات البطالة ونحن اكثر الدول ارتفاعاً في نصيب دخل الفرد لان هذا هو المقياس الحقيقي
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // من خاف سلم ..

أخر الأخبار

الشورى يطالب بمراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية
الشورى يطالب بمراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية
منذ 26 دقيقة 1453
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات "Microsoft"
"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات "Microsoft"
منذ 31 دقيقة 1399
بالفيديو.. شمس الكويتية تصف نفسها بـ "الشبشب"
بالفيديو.. شمس الكويتية تصف نفسها بـ "الشبشب"
منذ 37 دقيقة 717
مطالبات بـ"الشورى" بسرعة استثمار أموال القاصرين وتنميتها
مطالبات بـ"الشورى" بسرعة استثمار أموال القاصرين وتنميتها
منذ 41 دقيقة 1441
شاهد.. لحظة فقدان نائبة برلمانية نمساوية للوعي فجأة
شاهد.. لحظة فقدان نائبة برلمانية نمساوية للوعي فجأة
منذ 46 دقيقة 1729
"التحالف": تدمير زورقين مفخخين وإحباط تنفيذ هجوم وشيك
"التحالف": تدمير زورقين مفخخين وإحباط تنفيذ هجوم وشيك
منذ 52 دقيقة 1461
الأهلي يبدأ التخطيط لضم 3 لاعبين جدد
الأهلي يبدأ التخطيط لضم 3 لاعبين جدد
منذ 56 دقيقة 1568
بالفيديو.. فوز الفهد تعلق على انفصال فاطمة الأنصاري بسخرية
بالفيديو.. فوز الفهد تعلق على انفصال فاطمة الأنصاري بسخرية
منذ ساعة 876
100 وظيفة شاغرة في شركة الكفاح القابضة
100 وظيفة شاغرة في شركة الكفاح القابضة
منذ ساعة 1595
بالفيديو.. ملكة كابلي تهاجم جيرانها وتكشف عن تصرفات صادمة
بالفيديو.. ملكة كابلي تهاجم جيرانها وتكشف عن تصرفات صادمة
منذ ساعة 955