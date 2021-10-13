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تعذيب طفلة يتيمة حتى الموت على يد عمها وعمتها

منذ 5 ساعات
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تعذيب طفلة يتيمة حتى الموت على يد عمها وعمتها

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة بمقتل طفلة يتيمة تبلغ من العمر 11 عامًا على يد عمها وعمتها، بعد وصلة تعذيب بالحرق والصعق بالكهرباء، كما أن الطفلة لديها شقيقين آخرين، يقيمان لدى عمتهما، بعد وفاة والدهم منذ عامين، وتركتهم والدتهم وانتقلت لموطنها بدولة الأردن.

وأكد إخوتها، أن عمتهما دائمة التعدي على شقيقتهما بالضرب بقصد تأديبها واستعانت يوم الواقعة بعمها، بعد أن اتهمت الطفلة بسرقة أموال منها، وقاما بصعقها بالكهرباء، وحرق جسدها حتى فارقت الحياة.

وتبين وجود آثار كدمات بالوجه والذراعين والظهر والساق اليمنى وجرح قطعي أعلى الحاجب، ولا توجد أية كسور بالرأس أو الجسم رغم إدعاء المتهمين بسقوطها من علو، وجرى التحفظ على عم وعمة المتوفية وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدي على المجني عليها بالضرب بقصد تأديبها لسرقة أموال من عمتها.

 

مصر
جريمة
قتل
تعذيب
طفلة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 493
منذ 4 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136268
منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. لها رب ينتقم لها .. ولن يضيع ربك حق احد ..
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 149
منذ 4 ساعات
العياذ بالله من هاولاء البشر اليتيم يعامل بالحسنا وكسب اجرة وليس تعذيبه وقتله قلوب قاسيه لبعض البشر اتقو الله في الايتام واكسبو اجرهم كافلي الايتام مبشرين بالجنه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54118
منذ 20 دقيقة
حسبي الله عليهم

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
بعد الهروب من المهمه الوطنيه مع المنتخب فمن المؤكد انه جاهز للعب مع مطرود آسيا قالو أيش قالو مصاب
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش ، جزاك الله خير وبارك لك في بدنك وفي إبنك .. آمين ..
عبدالله
يعني ما زال توكلنا والجرعتين ورانا ورانا في كل شيء
عبدالله
د محمد ماجد بخش جزاك الله خير واصلح الله لك ابنك ورزقك بره
ابو عمار
طيب ممتاز

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