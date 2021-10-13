تعذيب طفلة يتيمة حتى الموت على يد عمها وعمتها

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة بمقتل طفلة يتيمة تبلغ من العمر 11 عامًا على يد عمها وعمتها، بعد وصلة تعذيب بالحرق والصعق بالكهرباء، كما أن الطفلة لديها شقيقين آخرين، يقيمان لدى عمتهما، بعد وفاة والدهم منذ عامين، وتركتهم والدتهم وانتقلت لموطنها بدولة الأردن.
وأكد إخوتها، أن عمتهما دائمة التعدي على شقيقتهما بالضرب بقصد تأديبها واستعانت يوم الواقعة بعمها، بعد أن اتهمت الطفلة بسرقة أموال منها، وقاما بصعقها بالكهرباء، وحرق جسدها حتى فارقت الحياة.
وتبين وجود آثار كدمات بالوجه والذراعين والظهر والساق اليمنى وجرح قطعي أعلى الحاجب، ولا توجد أية كسور بالرأس أو الجسم رغم إدعاء المتهمين بسقوطها من علو، وجرى التحفظ على عم وعمة المتوفية وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدي على المجني عليها بالضرب بقصد تأديبها لسرقة أموال من عمتها.