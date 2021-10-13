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اسواق تايلند بعد غرقها بالأمطار
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136268
منذ 3 ساعات
سبحان الله ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54118
منذ 35 دقيقة
هاي اسواق شعبيه . اما طريقة تصريف الامطار عندهم رعيبه
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أحدث التعليقات
محمد القحطاني
بعد الهروب من المهمه الوطنيه مع المنتخب فمن المؤكد انه جاهز للعب مع مطرود آسيا قالو أيش قالو مصاب
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش ، جزاك الله خير وبارك لك في بدنك وفي إبنك .. آمين ..
عبدالله
يعني ما زال توكلنا والجرعتين ورانا ورانا في كل شيء
عبدالله
د محمد ماجد بخش جزاك الله خير واصلح الله لك ابنك ورزقك بره
ابو عمار
طيب ممتاز
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