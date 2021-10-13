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بالفيديو.. "المعجل" : نعلن عن خدمات تقدم لأول مرة في المملكة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. "المعجل" : نعلن عن خدمات تقدم لأول مرة في المملكة

الرياض (صدى):
أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية، إبراهيم المعجل، اليوم الأربعاء، عن خدمات تقدم لأول مرة في المملكة بالشراكة مع عدة جهات حكومية.

وأوضح إبراهيم المعجل، أنه بالإضافة إلى التوسع في الخدمات اللوجس يستمر العمل على مبادرة الاعتمادات الإلكترونية، لافتًا إلى أن مركزية العميل تعني لهم تقييم الإجراءات والخدمات والإنجازات من منظور شركائهم في القطاع الخاص.

وأشار "المعجل" إلى أن لضمان استمرار هذا التوجه تم جعل مركزية العميل جزءًا من التركيب المؤسسي للصندوق فنجاح العميل ورضاه هو أول قيم الصندوق وأحد مؤشرات الأداء على جميع مسؤولي الصندوق.

وأشار إلى أن هدفهم تحقيق الاستدامة لشركائهم ومن أهم ممكناتها توحيد الجهود لدعم الشركاء لمواجهة التحديات واقتناص فرص النمو، مضيفًا: "لمسنا جميعًا متانة اقتصادنا خلال الجائحة وقدرته على تجاوز التحديات".

 

خدمات
المملكة
صندوق التنمية الصناعية
جهات حكومية
إبراهيم المعجل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54118
منذ 16 دقيقة
طيب ممتاز

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
بعد الهروب من المهمه الوطنيه مع المنتخب فمن المؤكد انه جاهز للعب مع مطرود آسيا قالو أيش قالو مصاب
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش ، جزاك الله خير وبارك لك في بدنك وفي إبنك .. آمين ..
عبدالله
يعني ما زال توكلنا والجرعتين ورانا ورانا في كل شيء
عبدالله
د محمد ماجد بخش جزاك الله خير واصلح الله لك ابنك ورزقك بره
ابو عمار
طيب ممتاز

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