بالفيديو.. "المعجل" : نعلن عن خدمات تقدم لأول مرة في المملكة

الرياض (صدى):
أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية، إبراهيم المعجل، اليوم الأربعاء، عن خدمات تقدم لأول مرة في المملكة بالشراكة مع عدة جهات حكومية.
وأوضح إبراهيم المعجل، أنه بالإضافة إلى التوسع في الخدمات اللوجس يستمر العمل على مبادرة الاعتمادات الإلكترونية، لافتًا إلى أن مركزية العميل تعني لهم تقييم الإجراءات والخدمات والإنجازات من منظور شركائهم في القطاع الخاص.
وأشار "المعجل" إلى أن لضمان استمرار هذا التوجه تم جعل مركزية العميل جزءًا من التركيب المؤسسي للصندوق فنجاح العميل ورضاه هو أول قيم الصندوق وأحد مؤشرات الأداء على جميع مسؤولي الصندوق.
وأشار إلى أن هدفهم تحقيق الاستدامة لشركائهم ومن أهم ممكناتها توحيد الجهود لدعم الشركاء لمواجهة التحديات واقتناص فرص النمو، مضيفًا: "لمسنا جميعًا متانة اقتصادنا خلال الجائحة وقدرته على تجاوز التحديات".