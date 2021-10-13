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القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية بمكة

منذ 36 دقيقة
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القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب حوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم واستبدال بطاقاتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية، استولى من خلالها على (47,000) ريال.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
النيابة العامة
جرائم الاعتداء

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10288
منذ 17 دقيقة
احسنتم بالقبض علية و رحلوة لبلده و امنعوة من الدخول مثلا 10 سنوات
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 148
منذ 10 دقائق
مايكفي ترحيله لبلاده لانه سوف يعود متسلل بل يسجن ويؤدب ويصادر جميع مايملك المسروقات وغيرها ويجلد كل اسبوع حتى يعرف معنى السرقه وعقوبتها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على من ضحك عليها واغراها بالحبوب المنشطه
نجاة محمد
ما ظنها بنتها هو بس تشابة ما ظن ان نوال تنسي انها ولدتها
خبير زمانه
مايكفي ترحيله لبلاده لانه سوف يعود متسلل بل يسجن ويؤدب ويصادر جميع مايملك المسروقات وغيرها ويجلد كل اسبوع حتى يعرف معنى السرقه وعقوبتها
نجاة محمد
ما قصروا و الحمد لله ان الطفل بخير
خبير زمانه
للاسف بلادنا مستهدفه من الاعداء وبالذات ايران وحزب الله اللبناني لتدمير شبابها وشاباتها ومكافحه المخدرات تقوم بجهود مشكوره لمنع التهريب وياليت الجميع يتعاون مع...

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