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خوذة تنقذ صاحبها

منذ 3 ساعات
748
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136262
منذ 14 دقيقة
انقذه الله .. وما الخوذه الا سبب ..

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أحدث التعليقات

قرم
هههههههه زهقو من زحمة الشوارع.
د محمد ماجد بخش
الفائدة هي تفاعلك وقد تم .. بحمد الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سليمان
ياليت يامعالي الوزير تقول نحن اقل الدول في معدلات البطالة ونحن اكثر الدول ارتفاعاً في نصيب دخل الفرد لان هذا هو المقياس الحقيقي
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // من خاف سلم ..

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