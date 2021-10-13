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بالفيديو.. فنانة تشكيلية تشارك غازي القصيبي "حديقة الغروب"

منذ ساعة
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بالفيديو.. فنانة تشكيلية تشارك غازي القصيبي "حديقة الغروب"

الرياض (صدى):
شاركت الفنانة التشكيلية أسرار عبدالملك، الوزير الراحل غازي القصيبي قصيدته الشهيرة "حديقة الغروب" وذلك بعد 11 عامًا من رحيله.

ووجهت أسرار عبدالملك الشكر للجمعية السعودية للفنون التشكيلية لإتاحة الفرصة لها ولزملائها بالمشاركة في ذلك العمل، لافتة إلى أنها اختارت قصيدة "حديقة الغروب" تحديداً لأنها مؤثرة ومعبرة وبها كمية حزن في الكلمات والإلقاء، مستطردة: "إعجابي بالقصيدة دفعني لتحويلها إلى لوحة فنية وجسدت فيها كل المعاني والأحاسيس" .

وأضافت الفنانة التشكيلية: "بمجرد تسمعين أو تشوفين شيء حبيتيه ستبدعين فيه فالإبداع يطلع لحاله"، متابعة أنها استخدمت في اللوحة ألوان أكليريك وأخذت منها يومًا واحدًا فقط لأنها كانت مستمتعة بها، مؤكدة أنه تم بيع اللوحة.

وقالت أنها تحب أن تشكر رئيس الجمعية الدكتورة منال الرويشد والدكتور هناء الشبلي والأستاذ عبدالله الخفاجي، وذلك لقيامهم على المعرض مؤكدة أن الجميع كانوا يدعمون بعضهم البعض، بحسب قناة "الإخبارية".

غازي القصيبي
لوحة
فنانة تشكيلية
أسرار عبدالملك
حديقة الغروب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54107
منذ ساعة
الله يرحم الدكتور غازي ويغفر له

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على من ضحك عليها واغراها بالحبوب المنشطه
نجاة محمد
ما ظنها بنتها هو بس تشابة ما ظن ان نوال تنسي انها ولدتها
خبير زمانه
مايكفي ترحيله لبلاده لانه سوف يعود متسلل بل يسجن ويؤدب ويصادر جميع مايملك المسروقات وغيرها ويجلد كل اسبوع حتى يعرف معنى السرقه وعقوبتها
نجاة محمد
ما قصروا و الحمد لله ان الطفل بخير
خبير زمانه
للاسف بلادنا مستهدفه من الاعداء وبالذات ايران وحزب الله اللبناني لتدمير شبابها وشاباتها ومكافحه المخدرات تقوم بجهود مشكوره لمنع التهريب وياليت الجميع يتعاون مع...

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