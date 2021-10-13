بالفيديو.. فنانة تشكيلية تشارك غازي القصيبي "حديقة الغروب"

الرياض (صدى):
شاركت الفنانة التشكيلية أسرار عبدالملك، الوزير الراحل غازي القصيبي قصيدته الشهيرة "حديقة الغروب" وذلك بعد 11 عامًا من رحيله.
ووجهت أسرار عبدالملك الشكر للجمعية السعودية للفنون التشكيلية لإتاحة الفرصة لها ولزملائها بالمشاركة في ذلك العمل، لافتة إلى أنها اختارت قصيدة "حديقة الغروب" تحديداً لأنها مؤثرة ومعبرة وبها كمية حزن في الكلمات والإلقاء، مستطردة: "إعجابي بالقصيدة دفعني لتحويلها إلى لوحة فنية وجسدت فيها كل المعاني والأحاسيس" .
وأضافت الفنانة التشكيلية: "بمجرد تسمعين أو تشوفين شيء حبيتيه ستبدعين فيه فالإبداع يطلع لحاله"، متابعة أنها استخدمت في اللوحة ألوان أكليريك وأخذت منها يومًا واحدًا فقط لأنها كانت مستمتعة بها، مؤكدة أنه تم بيع اللوحة.
وقالت أنها تحب أن تشكر رئيس الجمعية الدكتورة منال الرويشد والدكتور هناء الشبلي والأستاذ عبدالله الخفاجي، وذلك لقيامهم على المعرض مؤكدة أن الجميع كانوا يدعمون بعضهم البعض، بحسب قناة "الإخبارية".