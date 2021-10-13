حرمان الطلاب غير المحصنين من درجات السلوك والمواظبة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن حرمان الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاحات من الفئات 12 سنة وما فوق وتم إحالتهم إلى الانتساب من درجات السلوك والمواظبة.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد شدد على اعتبار الطالب غير المحصن بجرعتين غير منتظم حضورياً في الدراسة للفصل الدراسي الحالي "الأول" من عام 1443هـ، وتحويله إلى التعليم عن بعد أو منتسبًا، وفقًا لـ " المدينة ".
كما أكد وزير التعليم على توفير كل البدائل التعليمية المتاحة إذا لم يستوف الاشتراطات والتعليمات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين -أو ما قد يستجد لاحقاً من اشتراطات- لدخول المنشآت التعليمية.
ويذكر أن وزارة التعليم اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا.