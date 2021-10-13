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حرمان الطلاب غير المحصنين من درجات السلوك والمواظبة

منذ 5 ساعات
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حرمان الطلاب غير المحصنين من درجات السلوك والمواظبة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن حرمان الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاحات من الفئات 12 سنة وما فوق وتم إحالتهم إلى الانتساب من درجات السلوك والمواظبة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد شدد على اعتبار الطالب غير المحصن بجرعتين غير منتظم حضورياً في الدراسة للفصل الدراسي الحالي "الأول" من عام 1443هـ، وتحويله إلى التعليم عن بعد أو منتسبًا، وفقًا لـ " المدينة ".

كما أكد وزير التعليم على توفير كل البدائل التعليمية المتاحة إذا لم يستوف الاشتراطات والتعليمات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين -أو ما قد يستجد لاحقاً من اشتراطات- لدخول المنشآت التعليمية.

ويذكر أن وزارة التعليم اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا.

وزير التعليم
اللقاحات
لقاح كورونا
الغير محصنين
درجات السلوك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18267
منذ 27 دقيقة
لا يدع التعليم أحداً جاهلاً

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اعمل في ٧ مكاتب كل يوم ومتواجد خارج المنزل ١٤ ساعة في اليوم وإن كنت تبغى تعرف عدد كتبي فهي ٧٠ حتى اليوم
د محمد ماجد بخش
طيب يا أطيب قرم
د محمد ماجد بخش
من فين يجيب الواحد مصاريف .. أمس شفت ثلاثة صنايعية معطلين ياكلون سوا نفر رز مع جزر وزبيب بخمسة ريال على سفرة .. !!...
د محمد ماجد بخش
لا يدع التعليم أحداً جاهلاً
ابو محمد 😎 ✍️
معقول يسوي كل هذا مواطن عادي ...لا اظن...!!؟

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