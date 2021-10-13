منع مسؤولين كبار في السودان من السفر

الخرطوم (صدى):
أفادت مصادر في الحكومة الانتقالي بالسودان أن جهاز المخابرات العامة السوداني أبلغ سلطات أمن المطارات بحظر مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة من السفر.
وأوضحت المصادر، أن أبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأعضاء من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، في سابقة أولى من نوعها.
وسلمت المخابرات السودانية قائمة بأسماء المحظورين لسلطات أمن مطارات، بالتزامن مع المحاولة الانقلابية الفاشلة، تضم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح، والمتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، وأضعاء اللجنة، بابكر فيصل، وطه عثمان إسحاق.