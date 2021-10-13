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منع مسؤولين كبار في السودان من السفر

منذ 3 ساعات
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منع مسؤولين كبار في السودان من السفر

الخرطوم (صدى):
أفادت مصادر في الحكومة الانتقالي بالسودان أن جهاز المخابرات العامة السوداني أبلغ سلطات أمن المطارات بحظر مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة من السفر.

وأوضحت المصادر، أن أبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأعضاء من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، في سابقة أولى من نوعها.

وسلمت المخابرات السودانية قائمة بأسماء المحظورين لسلطات أمن مطارات، بالتزامن مع المحاولة الانقلابية الفاشلة، تضم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح، والمتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، وأضعاء اللجنة، بابكر فيصل، وطه عثمان إسحاق.

مطارات
السودان
السفر
مسؤولين
المخابرات العامة السودانية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18275
منذ 26 دقيقة
يا ريت نرسل إلى السودان وفد شرعي ووفد إعلامي ووفد سياسي ووفد من نخبة الفنانين.. واحد منهم راح يؤثر ويلطف الجو .. أعملوا لهم موسم والخرطوم تستاهل .. خذوا لهم وفد تراثي مختص في الأكلات الشعبية

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أحدث التعليقات

قرم
هههههههه زهقو من زحمة الشوارع.
د محمد ماجد بخش
الفائدة هي تفاعلك وقد تم .. بحمد الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سليمان
ياليت يامعالي الوزير تقول نحن اقل الدول في معدلات البطالة ونحن اكثر الدول ارتفاعاً في نصيب دخل الفرد لان هذا هو المقياس الحقيقي
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // من خاف سلم ..

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