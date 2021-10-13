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طفل ينجو من سقوط مروع
منذ ساعتين
744
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10288
منذ 13 دقيقة
ما قصروا و الحمد لله ان الطفل بخير
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ابو عمار
حسبي الله على من ضحك عليها واغراها بالحبوب المنشطه
نجاة محمد
ما ظنها بنتها هو بس تشابة ما ظن ان نوال تنسي انها ولدتها
خبير زمانه
مايكفي ترحيله لبلاده لانه سوف يعود متسلل بل يسجن ويؤدب ويصادر جميع مايملك المسروقات وغيرها ويجلد كل اسبوع حتى يعرف معنى السرقه وعقوبتها
نجاة محمد
ما قصروا و الحمد لله ان الطفل بخير
خبير زمانه
للاسف بلادنا مستهدفه من الاعداء وبالذات ايران وحزب الله اللبناني لتدمير شبابها وشاباتها ومكافحه المخدرات تقوم بجهود مشكوره لمنع التهريب وياليت الجميع يتعاون مع...
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