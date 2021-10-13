امرأة تنهي حياة رضيعتها داخل مركز لعلاج الإدمان

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة في مصر على قتل رضيعتها داخل مركز لعلاج الإدمان؛ فيما أمرت النيابة بالتحفظ على عقاقير طبية داخل المركز مدرجة بجدول المخدرات ولا يتم صرفها إلا بتذكرة طبية عثر عليها داخل المركز.
وقتلت السيدة طفلتها خنقا داخل مصحة لعلاج الإدمان لرفض العاملين مغادرتها المكان حتى تستطيع إرضاعها، فيما تبين خلال التحقيقات بعد التحفظ على أوراق المصحة أنها تدار بدون ترخيص ولا تتبع أى جهة للإشراف عليها، واستدعاء السيدات المضبوطات داخل الدار أثناء علاجهن لسؤالهن.
وتعد المتهم وهي ربة منزل، مدمنة تتعاطى مخدر الهيروين، والتحقت بالمركز للعلاج، قامت بقتل طفلتها الرضيعة عمر سنة وثلاثة شهور، داخل المركز فيما يتم الكشف عليها لمعرفة مدى صحة قواها العقلية.