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امرأة تنهي حياة رضيعتها داخل مركز لعلاج الإدمان

منذ 50 دقيقة
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امرأة تنهي حياة رضيعتها داخل مركز لعلاج الإدمان

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة في مصر على قتل رضيعتها داخل مركز لعلاج الإدمان؛ فيما أمرت النيابة بالتحفظ على عقاقير طبية داخل المركز مدرجة بجدول المخدرات ولا يتم صرفها إلا بتذكرة طبية عثر عليها داخل المركز.

وقتلت السيدة طفلتها خنقا داخل مصحة لعلاج الإدمان لرفض العاملين مغادرتها المكان حتى تستطيع إرضاعها، فيما تبين خلال التحقيقات بعد التحفظ على أوراق المصحة أنها تدار بدون ترخيص ولا تتبع أى جهة للإشراف عليها، واستدعاء السيدات المضبوطات داخل الدار أثناء علاجهن لسؤالهن.

وتعد المتهم وهي ربة منزل، مدمنة تتعاطى مخدر الهيروين، والتحقت بالمركز للعلاج، قامت بقتل طفلتها الرضيعة عمر سنة وثلاثة شهور، داخل المركز فيما يتم الكشف عليها لمعرفة مدى صحة قواها العقلية.

 

مصر
جريمة
قتل
أم
رضيعة
علاج الإدمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54103
منذ 16 دقيقة
حسبي الله عليها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه انتبهي لا يعضك الحلو
تعبان يا زمان
ياروحي يالفارسيات مظلومات اخ لو يجون عندنا
ابو عمار
سيتسبب في فصلها عن العمل
???
كم يوم ويرجع الوضع كما كان
ابو عمار
اوكي

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