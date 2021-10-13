اتحاد الكرة يُصدر قرار جديد بعد فوز الأخضر على الصين

ماجد محمد (صدى):
أعلن ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، مغادرة المنتخب الوطني في الخامس من نوفمبر المقبل استعداداً لمواجهة أستراليا في العاشر من الشهر ذاته ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2020.
وأكد رئيس اتحاد الكرة أن الأخضر لم يحقق شئ بعد، وأمامه 6 مباريات بمثابة النهائي من أجل الوصول إلى مومنديال قطر.
وأشار إلى أن الغرض من السفر مبكرًا، تنظيم معسكر، قبل خوص المباراة بخمسة أيام؛ لمنح اللاعبين أكبر قدر من الجاهزية والتأقلم، قبل مواجهة أستراليا المهمة.
ويذكر أن الأخضر فاز بثلاثة أهداف لاثنين، على الصين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.