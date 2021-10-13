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اتحاد الكرة يُصدر قرار جديد بعد فوز الأخضر على الصين

منذ 7 ساعات
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اتحاد الكرة يُصدر قرار جديد بعد فوز الأخضر على الصين

ماجد محمد (صدى):
أعلن ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، مغادرة المنتخب الوطني في الخامس من نوفمبر المقبل استعداداً لمواجهة أستراليا في العاشر من الشهر ذاته ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن الأخضر لم يحقق شئ بعد، وأمامه 6 مباريات بمثابة النهائي من أجل الوصول إلى مومنديال قطر.

وأشار إلى أن الغرض من السفر مبكرًا، تنظيم معسكر، قبل خوص المباراة بخمسة أيام؛ لمنح اللاعبين أكبر قدر من الجاهزية والتأقلم، قبل مواجهة أستراليا المهمة.

ويذكر أن الأخضر فاز بثلاثة أهداف لاثنين، على الصين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

الصين
كأس العالم
الأخضر
اتحاد الكرة

التعليقات

فايز محمد الشهري
فايز محمد الشهري عدد التعليقات : 225
منذ 42 دقيقة
يظهر ان كاتب الخبر عليمي جديد والا مصري زاير اخطاء املائية واسلوب ركيك

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
بعد الهروب من المهمه الوطنيه مع المنتخب فمن المؤكد انه جاهز للعب مع مطرود آسيا قالو أيش قالو مصاب
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الدكتور محمد بخش ، جزاك الله خير وبارك لك في بدنك وفي إبنك .. آمين ..
عبدالله
يعني ما زال توكلنا والجرعتين ورانا ورانا في كل شيء
عبدالله
د محمد ماجد بخش جزاك الله خير واصلح الله لك ابنك ورزقك بره
ابو عمار
طيب ممتاز

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