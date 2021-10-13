غدير السبتي تكشف حقيقة خلافها مع بثينة الرئيسي

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت الفنانة الكويتية، غدير السبتي، حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنانة العمانية، بثينة الرئيسي.
ووثقت السبتي لحظة لقائهما معاً في أحد المطاعم بعد فترة غياب طويلة حيث نفت وجود أي خلاف بينهما.
وأشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء عدم ظهورهما معاً هو ظروف السفر، مؤكدة على أنها كانت مشغولة بالتصوير بدبي، وعندما عادت إلى الكويت كانت الأخرى قد سافرت.
وأضافت أنه على سبيل المثال في حالة إن واحدة مننا كانت على خلاف مع أي شخص لا تفرض على الأخرى مقاطعتها، أي أن كلاً منا يترك الآخر حر في صداقاته.
وأكدت السبتي على أن بثينة الرئيسي بالنسبة لها ليست مجرد صديقة، بل تعتبرها بمثابة شقيقتها، موضحة أنه بالرغم من أن الظروف من الممكن أن تبعدهما عن بعضهما، فإنها دائماً تجدها أول واحدة تساندها في وقت الشدة.