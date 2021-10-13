الرياض (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عن عدة نصائح للمواطنين، حول الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم، مؤكدًا أنه في حال كان المصاب فاقدًا للوعي أو يواجه صعوبة في التنفس يجب الاتصال بالإسعاف فورًا.
وأشار المستشفى إلى أن في الحالات الأخرى، يجب اتباع الإرشادات التالية: إصابة العين: غسل العين بالماء الفاتر لمدة 15 دقيقة مع محاولة فتح وغلق العين، بينما إذا كانت إصابة بسبب تناول دواء: التواصل مع المختص واتباع تعليماته، وعدم إعطاء المصاب أي شيء بالفم.
وأوضح أنه إذا كانت إصابة بسبب المنظفات أو مساحيق كيميائية: إعطاء المصاب كمية من الماء، وعدم إجباره على القيء، والتواصل مع 997 لاتباع الإرشادات، بينما إصابة الاستنشاق: نقل المصاب عاجلًا إلى مكان ذي هواء نقي، أما إصابة الجلد: إزالة الأجزاء المعرضة للتسمم من الملابس، وغسل الجلد بالماء الفاتر لمدة 15 دقيقة.