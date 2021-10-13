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الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم

منذ 55 دقيقة
1583
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الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم

الرياض (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عن عدة نصائح للمواطنين، حول الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم، مؤكدًا أنه في حال كان المصاب فاقدًا للوعي أو يواجه صعوبة في التنفس يجب الاتصال بالإسعاف فورًا.

وأشار المستشفى إلى أن في الحالات الأخرى، يجب اتباع الإرشادات التالية: إصابة العين: غسل العين بالماء الفاتر لمدة 15 دقيقة مع محاولة فتح وغلق العين، بينما إذا كانت إصابة بسبب تناول دواء: التواصل مع المختص واتباع تعليماته، وعدم إعطاء المصاب أي شيء بالفم.

وأوضح أنه إذا كانت إصابة بسبب المنظفات أو مساحيق كيميائية: إعطاء المصاب كمية من الماء، وعدم إجباره على القيء، والتواصل مع 997 لاتباع الإرشادات، بينما إصابة الاستنشاق: نقل المصاب عاجلًا إلى مكان ذي هواء نقي، أما إصابة الجلد: إزالة الأجزاء المعرضة للتسمم من الملابس، وغسل الجلد بالماء الفاتر لمدة 15 دقيقة.

الرياض
مستشفى الملك فيصل التخصصي
الإسعاف
التسمم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136228
منذ 20 دقيقة
تعليمات طيبه ومهمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالغادر .. يستاهل العقاب الصارم ..
واضح ***وصريح
بالتوفيق لجميع المتقدمين.
واضح ***وصريح
وكعادته الشاعر اللبناني، جوزيف حرب في حبك المعاني والكلمات،، اسامينا اسامينا .. شو تعبو أهالينا تلاقوها .. و شو افتكرو فينا الأسامي كلام .....
ابو محمد 😎 ✍️
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..
واضح ***وصريح
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..

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