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يوميًا..14 موظفًا يتقاعدون مبكرًا

منذ 6 ساعات
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يوميًا..14 موظفًا يتقاعدون مبكرًا

الرياض (صدى):
كشفت بيانات حديثة عن تسجيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 3999 موظفا ضمن معاشات التقاعد.

ووفقا للبيانات، فنحو 14 موظفا يوميا يلتحقون بنظام التقاعد المبكر، 88.6% منهم في القطاع الخاص، في حين تبلغ نسبة المتقاعدين مبكرا من القطاع الحكومي 11.4%، بحسب الوطن.

وبلغت نسبة التقاعد المبكر 33% بنحو 1320 متقاعدا بينهم 151 موظفا حكوميا، و1169 من القطاع الخاص.

وسجلت التأمينات 1441 متقاعدا ضمن السن النظامية للتقاعد، وبنسبة 36% بينهم 139 متقاعدا حكوميا بنسبة 9.7%، و1302 من القطاع الخاص بنسبة 90.3%.

القطاع الخاص
التقاعد
التأمينات الاجتماعية
القطاع الحكومي
التقاعد المبكر

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14618
منذ 4 ساعات
فالرياض ممكن، والسبب تسارع الوقت وتباعد المسافات، والإزدحام أوقات الذروة، وإرتفاع أسعار المعيشة، والطاقة(( البنزين)).
Warman
Warman عدد التعليقات : 17
منذ 12 دقيقة
اتركو التقاعد في حاله عوذ بالله
قرم
قرم عدد التعليقات : 480
منذ دقيقة
هههههههه
زهقو من زحمة الشوارع.

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أحدث التعليقات

قرم
هههههههه زهقو من زحمة الشوارع.
د محمد ماجد بخش
الفائدة هي تفاعلك وقد تم .. بحمد الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
سليمان
ياليت يامعالي الوزير تقول نحن اقل الدول في معدلات البطالة ونحن اكثر الدول ارتفاعاً في نصيب دخل الفرد لان هذا هو المقياس الحقيقي
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // من خاف سلم ..

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