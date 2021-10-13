يوميًا..14 موظفًا يتقاعدون مبكرًا

الرياض (صدى):
كشفت بيانات حديثة عن تسجيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 3999 موظفا ضمن معاشات التقاعد.
ووفقا للبيانات، فنحو 14 موظفا يوميا يلتحقون بنظام التقاعد المبكر، 88.6% منهم في القطاع الخاص، في حين تبلغ نسبة المتقاعدين مبكرا من القطاع الحكومي 11.4%، بحسب الوطن.
وبلغت نسبة التقاعد المبكر 33% بنحو 1320 متقاعدا بينهم 151 موظفا حكوميا، و1169 من القطاع الخاص.
وسجلت التأمينات 1441 متقاعدا ضمن السن النظامية للتقاعد، وبنسبة 36% بينهم 139 متقاعدا حكوميا بنسبة 9.7%، و1302 من القطاع الخاص بنسبة 90.3%.