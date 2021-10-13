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فيديو.. وصلة رقص لمحمد رمضان مع مضيفة طيران تثير الجدل

منذ ساعتين
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فيديو.. وصلة رقص لمحمد رمضان مع مضيفة طيران تثير الجدل

القاهرة (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل من جديد، بعد ظهوره في وصلة رقص مع إحدى مضيفات الطيران داخل الطائرة.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو، وثق رقصه مع المضيفة، معلقا بقوله: "المضيفة الفرفوشة رزق"، لتنهال عليه التعليقات الساخرة والمنتقدة لتصرفه.

وتوقع نشطاء تعرض مضيفة الطيران للرفد بعد نشر هذا المقطع، مستذكرين قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في 2019، حيث ظهر يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.

وظهر حينها الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم رمضان بقيادة الطائرة.

ووقعت حينها هيئة الطيران المدني عقوبة قاسية على الطيار أشرف أبو اليسر، وعزلته من مهام وظيفته.

منوعات
طائرة
فن
محمد رمضان
مضيفة طيران
اشرف ابو اليسر

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 123
منذ ساعة
انا اقترح صراحة رمضان هذا يغير مهنته الى رقاصة .. لأن كل مقاطعه رقص ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10284
منذ ساعة
يا ساتر علي الناس لا تترك احد بحالة الله يعينة و يعين مين يتنمر علية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136227
منذ ساعة
ياثقل دم الآدمي وما اوسخ حركاته ..

.. الكمضيفات يستاهلن ما يجيهن من عقاب قاسي ، وطرد باالشلوت وفي أقرب مزبله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136227
منذ ساعة
... المضيفات ....^^
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 119
منذ 58 دقيقة
ليه المصارية يحبون الرقص
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 119
منذ 58 دقيقة
ليه المصارية يحبون الرقص
غادة
غادة عدد التعليقات : 119
منذ 56 دقيقة
شعب يحب الرقص

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالغادر .. يستاهل العقاب الصارم ..
واضح ***وصريح
بالتوفيق لجميع المتقدمين.
واضح ***وصريح
وكعادته الشاعر اللبناني، جوزيف حرب في حبك المعاني والكلمات،، اسامينا اسامينا .. شو تعبو أهالينا تلاقوها .. و شو افتكرو فينا الأسامي كلام .....
ابو محمد 😎 ✍️
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..
واضح ***وصريح
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..

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