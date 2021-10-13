فيديو.. وصلة رقص لمحمد رمضان مع مضيفة طيران تثير الجدل

القاهرة (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل من جديد، بعد ظهوره في وصلة رقص مع إحدى مضيفات الطيران داخل الطائرة.
ونشر محمد رمضان مقطع فيديو، وثق رقصه مع المضيفة، معلقا بقوله: "المضيفة الفرفوشة رزق"، لتنهال عليه التعليقات الساخرة والمنتقدة لتصرفه.
وتوقع نشطاء تعرض مضيفة الطيران للرفد بعد نشر هذا المقطع، مستذكرين قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في 2019، حيث ظهر يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.
وظهر حينها الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم رمضان بقيادة الطائرة.
ووقعت حينها هيئة الطيران المدني عقوبة قاسية على الطيار أشرف أبو اليسر، وعزلته من مهام وظيفته.