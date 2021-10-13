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مواطنة تخسر مليون ريال بعد طلبها الطلاق

منذ ساعتين
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مواطنة تخسر مليون ريال بعد طلبها الطلاق

علي القحطاني (صدى):
تعهد مواطن بأن يهب زوجته مبلغ مليون ريال "هبة" لإرضائها، شرط دوام العيشة بينهما، وعدم طلبها للطلاق لأي سبب.

وتفاجأ الزوج بطلب زوجته للطلاق بعد ذلك، مطالبة بالمليون ريال التي تعهد بإعطاءها إيها في إقرار مكتوب، بحسب الوطن.

وأمام المحكمة لم ينكر الزوج الهبة، التي أقرّ بها ولكنه أكد أن الهبة كانت مشروطة، بأن يقوم كلا الطرفين بمخافة الله في بعضهما وعدم طلب الطلاق أو الخلع لأي سبب، ولكن المدعية خالفت الشرط المقرون بالهبة.

ومن جانبها قضت محكمة بطلاق الزوجين، ورفض طلب الزوجة بأخذ المبلغ المذكور، كون الهبة التي أقرها الزوج كان مشروطا بدوام العشرة بينهما، لكنها خالفت شرط الواهب.

المملكة
طلاق
محكمة
هبة الزواج
الهبة المشروطة

التعليقات

ابو زياد
ابو زياد عدد التعليقات : 84
منذ 22 دقيقة
كلام فاضي
يعني متى بتعطيها المليون
حدد لها مده معينه

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
ماشاءالله الله يثبته على الإسلام
ابو زياد
كلام فاضي يعني متى بتعطيها المليون حدد لها مده معينه
أبو طلال
الله يفجك في نفسك
محمد
اتوقع كل قطر جالسه تدعي تفوز السعوديه

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