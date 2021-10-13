مواطنة تخسر مليون ريال بعد طلبها الطلاق

علي القحطاني (صدى):
تعهد مواطن بأن يهب زوجته مبلغ مليون ريال "هبة" لإرضائها، شرط دوام العيشة بينهما، وعدم طلبها للطلاق لأي سبب.
وتفاجأ الزوج بطلب زوجته للطلاق بعد ذلك، مطالبة بالمليون ريال التي تعهد بإعطاءها إيها في إقرار مكتوب، بحسب الوطن.
وأمام المحكمة لم ينكر الزوج الهبة، التي أقرّ بها ولكنه أكد أن الهبة كانت مشروطة، بأن يقوم كلا الطرفين بمخافة الله في بعضهما وعدم طلب الطلاق أو الخلع لأي سبب، ولكن المدعية خالفت الشرط المقرون بالهبة.
ومن جانبها قضت محكمة بطلاق الزوجين، ورفض طلب الزوجة بأخذ المبلغ المذكور، كون الهبة التي أقرها الزوج كان مشروطا بدوام العشرة بينهما، لكنها خالفت شرط الواهب.