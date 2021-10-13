حكم بسجن وزير العدل الجزائري السابق 6 سنوات

الجزائر (صدى):
حكمت محكمة جزائرية، بسجن وزير العدل السابق الطيب لوح، لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، على خلفية اتهامه باستغلال النفوذ ومنع تنفيذ حكم قضائي بطلب من شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة الخاصة بوزير العدل السابق الطيب لوح، ومتهمين آخرين في قضية التحريض على التحيز وعرقلة العدالة إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن عامين على السعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكان ديوان مكافحة الفساد، فتح في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر.