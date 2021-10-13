نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. ريم عبدالله: "في بدايتي واجهت حروبا"

منذ 26 دقيقة
124
1
فيديو.. ريم عبدالله: "في بدايتي واجهت حروبا"

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة ريم عبدالله، عن التحديات والصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، كونها في مجتمع وعائلة محافظة.

وقالت ريم عبدالله: "ما اخترت أن أكون مشهورة، لكن من يوم ما كنت صغيرة كنت أحس أني مختلفة عمن حولي، حتى إخواني، كنت مختلفة من حيث الأفكار، والمزاج، والحركة".

وأشارت إلى أنها لاحظت حبها في الظهور، منذ دخولها المدرسة، وحرصها على الصعود لمسرح المدرسة في الكلمة الصباحية، إلى أن كبرت ودخلت مجال التمثيل بالصدفة.

وأوضحت أنها واجهت حروبًا وضغوطات حتى من زملاء المهنة، مضيفة: "لكن أثبت وجودي بالتزامي وتركيزي، وتعلمت عدم الاستسلام، الإنسان المجتهد راح يوصل".

المملكة
منوعات
فن
ريم عبدالله
التمثيل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18238
منذ 16 دقيقة
أول مرة أسمع عن حرب ثانية - قصيرة جدا جدا - ما فيها قتال الأولى كانت حرب الثلاثمائة وخمسة وثلاثون عاماً هو صراع سلمي قام بين هولندا وجزر سيلي الواقعة في الجنوب الغربي من شاطئ المملكة المتحدة. استمرت هذه الحرب 335 سنة لم تطلق فيها النيران أبدًا مما يجعلها أطول حرب في التاريخ وأقلها خسائر في الأرواح

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أنعكست الرؤية المباركة على مشوار تأهلنا لكأس العالم النسخة الجطرية
د محمد ماجد بخش
ن ص ب ٤٤٤٤ راهي اللوحة إن كانت موجودة يسلمها للمرور ويأخذ غيرها
د محمد ماجد بخش
بكرة يفخر بك أولادك إن شاء الله تنشيء أسرة مسلمة ومادام لبست البشت يعني ناوي تخطب واحدة من الربع الخالي بالتوفيق والسعادة .. لكن...
د محمد ماجد بخش
أول مرة أسمع عن حرب ثانية - قصيرة جدا جدا - ما فيها قتال الأولى كانت حرب الثلاثمائة وخمسة وثلاثون عاماً هو صراع سلمي...
د محمد ماجد بخش
شحلاتها الله يحفظها.. جوهرة مصونة مكنونة

أخر الأخبار

صالح المطلق: الصين تستحق الخسارة بالأربعة والخمسة
صالح المطلق: الصين تستحق الخسارة بالأربعة والخمسة
منذ 9 دقائق 1071
فيديو.. ريم عبدالله: "في بدايتي واجهت حروبا"
فيديو.. ريم عبدالله: "في بدايتي واجهت حروبا"
منذ 26 دقيقة 124
رجل يقرر القيام بالأعمال المنزلية وإنفاق زوجته عليه
رجل يقرر القيام بالأعمال المنزلية وإنفاق زوجته عليه
منذ 57 دقيقة 164
فيديو..متعافي من الإدمان: لجأت لسرقة المنازل وتكسير السيارات
فيديو..متعافي من الإدمان: لجأت لسرقة المنازل وتكسير السيارات
منذ ساعة 1249
"آل زلفة" ينتقد التدخل الإيراني لتغيير نتائج الانتخابات العراقية
"آل زلفة" ينتقد التدخل الإيراني لتغيير نتائج الانتخابات العراقية
منذ ساعة 1205
فيديو.. قصة مواطن من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي بشركة عالمية
فيديو.. قصة مواطن من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي بشركة عالمية
منذ ساعة 1641
أول ظهور لـ"زوجة اللمبي" بعد القبض عليها مرتين
أول ظهور لـ"زوجة اللمبي" بعد القبض عليها مرتين
منذ ساعتين 781
"الجوازات" تُصدر أكثر من 9 آلاف قرارًا بحق مخالفين خلال شهر
"الجوازات" تُصدر أكثر من 9 آلاف قرارًا بحق مخالفين خلال شهر
منذ ساعتين 1239
شاب يلقي بنفسه من أعلى جسر الشيخ جابر في الكويت
شاب يلقي بنفسه من أعلى جسر الشيخ جابر في الكويت
منذ ساعتين 479
فيديو.. قصة مواطنة أدمنت الكبتاجون وأصيبت بالسرطان بسببه
فيديو.. قصة مواطنة أدمنت الكبتاجون وأصيبت بالسرطان بسببه
منذ 3 ساعات 1698