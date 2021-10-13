فيديو.. ريم عبدالله: "في بدايتي واجهت حروبا"

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة ريم عبدالله، عن التحديات والصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، كونها في مجتمع وعائلة محافظة.
وقالت ريم عبدالله: "ما اخترت أن أكون مشهورة، لكن من يوم ما كنت صغيرة كنت أحس أني مختلفة عمن حولي، حتى إخواني، كنت مختلفة من حيث الأفكار، والمزاج، والحركة".
وأشارت إلى أنها لاحظت حبها في الظهور، منذ دخولها المدرسة، وحرصها على الصعود لمسرح المدرسة في الكلمة الصباحية، إلى أن كبرت ودخلت مجال التمثيل بالصدفة.
وأوضحت أنها واجهت حروبًا وضغوطات حتى من زملاء المهنة، مضيفة: "لكن أثبت وجودي بالتزامي وتركيزي، وتعلمت عدم الاستسلام، الإنسان المجتهد راح يوصل".