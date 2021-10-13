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فيديو.. قصة مواطن من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي بشركة عالمية

منذ 3 ساعات
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فيديو.. قصة مواطن من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي بشركة عالمية

عادل الحربي (صدى):
روى المواطن محمد الطائفي، تفاصيل حياته العملية، التي بدأها كسائق أجرة، إلى أن أصبح رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العالمية.

وقال، الطائفي خلال برنامج "الدنيا علمتني"، إنه في الغزو العراقي للكويت شارك في قوات التحالف من أجل تحرير الكويت، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من قلة المال لدرجة أنه كان يستوقف السيارات حتى يصل إلى مقر عمله.

وأوضح أنه ظل كذلك حتى تمكن من شراء سيارة صغيرة سعرها كان 3 آلاف ريال، لافتا إلى أنه عقب فترة الدوام كان يحول سيارته الخاصة إلى أجرة، لنقل الطلبات والأشخاص.

وأشار إلى أنه بعد حرب الكويت بدأ البحث عن عمل، قائلا: "في يوم أثناء بحثي عن عمل تعطلت سيارتي، وصادفت شخص كان السبب في تغيير مجرى حياتي"، موضحا أنه عندما علم بظروفه قدمه للعمل في إحدى الشركات العالمية التي كان يعمل فيها ذلك الشخص.

وأوضح أنه أصبح يتقاضى 5 أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه، وحصل على سيارة، وبعد ذلك تزوج وأنجب 4 أبناء، موجها شكره لزوجته على مساندتها له.

وظائف
المملكة
سائق أجرة
غزو الكويت
برنامج الدنيا علمتني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18244
منذ ساعة
أجل صدق وراء كل عظيم واحدة مثل أم أصيل حفظها الله لأبو أصيل وأبنائهما الذين ساروا على نهج والديهم

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