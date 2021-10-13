فيديو.. قصة مواطنة أدمنت الكبتاجون وأصيبت بالسرطان بسببه

نايف السالم (صدى):
روت مواطنة متعافية من إدمان حبوب الكبتاجون، تدعى "أمل" معاناتها مع الإدمان لمدة 8 سنوات، حتى قررت تلقي العلاج مؤخرًا.
وقالت المواطنة خلال برنامج "الراصد"، إنها في البداية لجأت لتناول الكبتاجون، اعتقادا منها أنه يساعدها على النشاط والتركيز في أيام الاختبارات.
وأضافت أمل: "في البداية كان عشان أصحصح أيام الاختبارات في الجامعة، ثم استمر الوضع 8 سنوات، ما توقعت الأمر يوصل للإدمان".
وأشارت إلى أنها أصيبت بحالات اكتئاب شديدة بسبب الإدمان، وأصبح لديها عدم رغبة في مواجهة الأشخاص أو حضور أي مناسبة، إضافة إلى إهمال أسرتها وأبناءها.
ولفتت إلى أنها أصيبت بالسرطان، وأنها تتلقى حاليا العلاج الكيماوي، مضيفة: "قالوا لي من آثار الكبتاجون إنه يسبب سرطان".
وتابعت: "قررت قبل رمضان الماضي بيوم واحد، أن أتعالج، وذهبت لعيادة خاصة، وما كنت اتوقع أن يمكنني العلاج في مكان خاص دون فضح أمري"، مشيرة إلى أنها حاليا أصبحت في حال أفضل وأكثر إقبالا على الحياة، محذرة طلاب الثانوية أو الجامعة من الانسياق خلف وهم أن تلك الحبوب تساعدهم على التركيز وغيرها من المعتقدات الخاطئة.