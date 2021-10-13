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فيديو.. قصة مواطنة أدمنت الكبتاجون وأصيبت بالسرطان بسببه

منذ 11 ساعة
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فيديو.. قصة مواطنة أدمنت الكبتاجون وأصيبت بالسرطان بسببه

نايف السالم (صدى):
روت مواطنة متعافية من إدمان حبوب الكبتاجون، تدعى "أمل" معاناتها مع الإدمان لمدة 8 سنوات، حتى قررت تلقي العلاج مؤخرًا.

وقالت المواطنة خلال برنامج "الراصد"، إنها في البداية لجأت لتناول الكبتاجون، اعتقادا منها أنه يساعدها على النشاط والتركيز في أيام الاختبارات.

وأضافت أمل: "في البداية كان عشان أصحصح أيام الاختبارات في الجامعة، ثم استمر الوضع 8 سنوات، ما توقعت الأمر يوصل للإدمان".

وأشارت إلى أنها أصيبت بحالات اكتئاب شديدة بسبب الإدمان، وأصبح لديها عدم رغبة في مواجهة الأشخاص أو حضور أي مناسبة، إضافة إلى إهمال أسرتها وأبناءها.

ولفتت إلى أنها أصيبت بالسرطان، وأنها تتلقى حاليا العلاج الكيماوي، مضيفة: "قالوا لي من آثار الكبتاجون إنه يسبب سرطان".

وتابعت: "قررت قبل رمضان الماضي بيوم واحد، أن أتعالج، وذهبت لعيادة خاصة، وما كنت اتوقع أن يمكنني العلاج في مكان خاص دون فضح أمري"، مشيرة إلى أنها حاليا أصبحت في حال أفضل وأكثر إقبالا على الحياة، محذرة طلاب الثانوية أو الجامعة من الانسياق خلف وهم أن تلك الحبوب تساعدهم على التركيز وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

المخدرات
الكبتاجون
برنامج الراصد
التعافي من الادمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18244
منذ 7 ساعات
الكبتاجون هذا .. زاد العفاريت .. كانوا يضعونه في الأفراح والأعراس التي فيها وصل الليل بالنهار للمعازيم في زمن الصحوة
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83430
منذ 6 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 148
منذ 15 دقيقة
للاسف بلادنا مستهدفه من الاعداء وبالذات ايران وحزب الله اللبناني لتدمير شبابها وشاباتها ومكافحه المخدرات تقوم بجهود مشكوره لمنع التهريب وياليت الجميع يتعاون مع مكافحه المخدرات بالابلاغ عن اي جهه او افراد يهربون او يروجون المخدرات حمايه المجتمع يتحملها الجميع حفاظا على ابنائنا ومجتمعنا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54107
منذ 3 دقائق
حسبي الله على من ضحك عليها واغراها بالحبوب المنشطه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على من ضحك عليها واغراها بالحبوب المنشطه
نجاة محمد
ما ظنها بنتها هو بس تشابة ما ظن ان نوال تنسي انها ولدتها
خبير زمانه
مايكفي ترحيله لبلاده لانه سوف يعود متسلل بل يسجن ويؤدب ويصادر جميع مايملك المسروقات وغيرها ويجلد كل اسبوع حتى يعرف معنى السرقه وعقوبتها
نجاة محمد
ما قصروا و الحمد لله ان الطفل بخير
خبير زمانه
للاسف بلادنا مستهدفه من الاعداء وبالذات ايران وحزب الله اللبناني لتدمير شبابها وشاباتها ومكافحه المخدرات تقوم بجهود مشكوره لمنع التهريب وياليت الجميع يتعاون مع...

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