فيديو.. "أرجنتيني يهودي" يعتنق الإسلام ويغرم بالزي السعودي

عادل الحربي (صدى):
روى شاب أرجنتيني من عائلة يهودية الأصل، قصة دخوله في الإسلام، وسبب حبه لارتداء الزي السعودي.
وأوضح الشاب "توماس" ويدعى "علي" حاليًا بعد دخوله الإسلام، أنه أسلم بعمره الـ 15 عامًا، قبل 4 سنوات.
وقال: "رأيت في التلفاز أنهم يذيعون أشياء غير حقيقة عن الإسلام، ما دفعني للبحث، ثم شعرت بشيء يجذبني للتعرف أكثر وذهبت للمسجد وحضرت بعض الدروس في المسجد، وعندما قرأت القرآن اقتنعت وقررت اعتناق الدين الإسلامي، ورددت الشهادة".
وعن سر حبه للزي السعودي، قال: "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة يجب أن يكون اللباس فضفاض، واخترت اللباس السعودي لالتزامه بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم"، معربًا عن رغبته في أداء العمرة.