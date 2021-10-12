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فيديو.. "أرجنتيني يهودي" يعتنق الإسلام ويغرم بالزي السعودي

منذ 9 ساعات
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فيديو.. "أرجنتيني يهودي" يعتنق الإسلام ويغرم بالزي السعودي

عادل الحربي (صدى):
روى شاب أرجنتيني من عائلة يهودية الأصل، قصة دخوله في الإسلام، وسبب حبه لارتداء الزي السعودي.

وأوضح الشاب "توماس" ويدعى "علي" حاليًا بعد دخوله الإسلام، أنه أسلم بعمره الـ 15 عامًا، قبل 4 سنوات.

وقال: "رأيت في التلفاز أنهم يذيعون أشياء غير حقيقة عن الإسلام، ما دفعني للبحث، ثم شعرت بشيء يجذبني للتعرف أكثر وذهبت للمسجد وحضرت بعض الدروس في المسجد، وعندما قرأت القرآن اقتنعت وقررت اعتناق الدين الإسلامي، ورددت الشهادة".

وعن سر حبه للزي السعودي، قال: "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة يجب أن يكون اللباس فضفاض، واخترت اللباس السعودي لالتزامه بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم"، معربًا عن رغبته في أداء العمرة.

الارجنتين
اعتناق الاسلام
الزي السعودي
اليهودية

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1904
منذ 7 ساعات
مرحبا بك .. الله يزيدك هدى ويثبتك على الحق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18244
منذ 4 ساعات
بكرة يفخر بك أولادك إن شاء الله تنشيء أسرة مسلمة ومادام لبست البشت يعني ناوي تخطب واحدة من الربع الخالي بالتوفيق والسعادة .. لكن ترى أحسب حسابك وظائف خارج التوطين مافي ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 491
منذ 59 دقيقة
ماشاءالله الله يثبته على الإسلام
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136218
منذ 45 دقيقة
الحمد لله الذي هداه للإسلام ..

.. الله يثبته على الإسلام دين الحق القويم .. هبيئاً له ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14602
منذ دقيقتين
سبحان الله
الحمدلله
لا إله إلا الله
الله أكبر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالغادر .. يستاهل العقاب الصارم ..
واضح ***وصريح
بالتوفيق لجميع المتقدمين.
واضح ***وصريح
وكعادته الشاعر اللبناني، جوزيف حرب في حبك المعاني والكلمات،، اسامينا اسامينا .. شو تعبو أهالينا تلاقوها .. و شو افتكرو فينا الأسامي كلام .....
ابو محمد 😎 ✍️
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..
واضح ***وصريح
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..

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