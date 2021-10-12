بالفيديو .. انفعال العويس بعد ضرب "فواز القرني" من قبل مهاجم الصين

ماجد محمد (صدى):
شعر حارس مرمى المنتخب الوطني "محمد العويس" بالغضب بعد أن تعرض زميله "فواز القرني" للضرب من قبل مهاجم المنتخب الصيني خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفعال لـ"العويس" اعتراضا عما حدث لزميله في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة".