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بالفيديو .. انفعال العويس بعد ضرب "فواز القرني" من قبل مهاجم الصين

منذ 9 ساعات
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بالفيديو .. انفعال العويس بعد ضرب "فواز القرني" من قبل مهاجم الصين

ماجد محمد (صدى):
شعر حارس مرمى المنتخب الوطني "محمد العويس" بالغضب بعد أن تعرض زميله "فواز القرني" للضرب من قبل مهاجم المنتخب الصيني خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفعال لـ"العويس" اعتراضا عما حدث لزميله في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة".

 

الصين
كأس العالم
كرة القدم
الأخضر
المنتخب الوطني
كأس العالم2022

التعليقات

ناصر
ناصر عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
لو هو الي ضاربه كان بالسجن وتحقيق

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
ماشاءالله الله يثبته على الإسلام
ابو زياد
كلام فاضي يعني متى بتعطيها المليون حدد لها مده معينه
أبو طلال
الله يفجك في نفسك
محمد
اتوقع كل قطر جالسه تدعي تفوز السعوديه

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