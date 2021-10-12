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أول ظهور لـ"زوجة اللمبي" بعد القبض عليها مرتين

منذ 7 ساعات
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أول ظهور لـ"زوجة اللمبي" بعد القبض عليها مرتين

القاهرة (صدى):
ظهرت الممثلة المصرية نيفين مندور الشهيرة بـ "فيحاء"، في أحدث ظهور لها، خلال حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها.

وعلقت الفنانة نيفين مندور، في أذهان الجمهور، بشخصية "فيحاء" زوجة اللمبي في فيلم "اللي بالي بالك"، حيث كان هذا الدور سببًا في شهرتها الواسعة.

ومثلت مندور بعد ذلك في مسلسل "راجعلك يا اسكندرية" مع الفنان خالد النبوي، ثم اختفت بعدها لمدة 8 سنوات.

وتم إلقاء القبض عليها مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين، والثانية في عام 2016، في قضية مماثلة، حيث حكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان مقر الإقامة.

مصر
منوعات
نيفين مندور
فن
فيحاء
اللمبي
اللي بالي بالك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136226
منذ 5 دقائق
افاااااا ويش ذا العلوم اللي ماهي زينه .. عيب عليكي ، استقيمي يا بنت عيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالغادر .. يستاهل العقاب الصارم ..
واضح ***وصريح
بالتوفيق لجميع المتقدمين.
واضح ***وصريح
وكعادته الشاعر اللبناني، جوزيف حرب في حبك المعاني والكلمات،، اسامينا اسامينا .. شو تعبو أهالينا تلاقوها .. و شو افتكرو فينا الأسامي كلام .....
ابو محمد 😎 ✍️
وأسعد الله جميع اوقاتك باالخير والبركه وسعة الرزق وسلامة من تحب يا اخ واضح وصريح .. اللهم آمين ..
واضح ***وصريح
أسعد الله جميع أوقاتك بكل خير أخونا أبو محمد، ياعميد..

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