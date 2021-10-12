أول ظهور لـ"زوجة اللمبي" بعد القبض عليها مرتين

القاهرة (صدى):
ظهرت الممثلة المصرية نيفين مندور الشهيرة بـ "فيحاء"، في أحدث ظهور لها، خلال حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها.
وعلقت الفنانة نيفين مندور، في أذهان الجمهور، بشخصية "فيحاء" زوجة اللمبي في فيلم "اللي بالي بالك"، حيث كان هذا الدور سببًا في شهرتها الواسعة.
ومثلت مندور بعد ذلك في مسلسل "راجعلك يا اسكندرية" مع الفنان خالد النبوي، ثم اختفت بعدها لمدة 8 سنوات.
وتم إلقاء القبض عليها مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين، والثانية في عام 2016، في قضية مماثلة، حيث حكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان مقر الإقامة.