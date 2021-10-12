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فيديو.. قصة مواطنة أدمنت الكبتاجون وأصيبت بالسرطان بسببه

منذ 5 ساعات
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فيديو.. قصة مواطنة أدمنت الكبتاجون وأصيبت بالسرطان بسببه

نايف السالم (صدى):
روت مواطنة متعافية من إدمان حبوب الكبتاجون، تدعى "أمل" معاناتها مع الإدمان لمدة 8 سنوات، حتى قررت تلقي العلاج مؤخرًا.

وقالت المواطنة خلال برنامج "الراصد"، إنها في البداية لجأت لتناول الكبتاجون، اعتقادا منها أنه يساعدها على النشاط والتركيز في أيام الاختبارات.

وأضافت أمل: "في البداية كان عشان أصحصح أيام الاختبارات في الجامعة، ثم استمر الوضع 8 سنوات، ما توقعت الأمر يوصل للإدمان".

وأشارت إلى أنها أصيبت بحالات اكتئاب شديدة بسبب الإدمان، وأصبح لديها عدم رغبة في مواجهة الأشخاص أو حضور أي مناسبة، إضافة إلى إهمال أسرتها وأبناءها.

ولفتت إلى أنها أصيبت بالسرطان، وأنها تتلقى حاليا العلاج الكيماوي، مضيفة: "قالوا لي من آثار الكبتاجون إنه يسبب سرطان".

وتابعت: "قررت قبل رمضان الماضي بيوم واحد، أن أتعالج، وذهبت لعيادة خاصة، وما كنت اتوقع أن يمكنني العلاج في مكان خاص دون فضح أمري"، مشيرة إلى أنها حاليا أصبحت في حال أفضل وأكثر إقبالا على الحياة، محذرة طلاب الثانوية أو الجامعة من الانسياق خلف وهم أن تلك الحبوب تساعدهم على التركيز وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

المخدرات
الكبتاجون
برنامج الراصد
التعافي من الادمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18244
منذ 57 دقيقة
الكبتاجون هذا .. زاد العفاريت .. كانوا يضعونه في الأفراح والأعراس التي فيها وصل الليل بالنهار للمعازيم في زمن الصحوة
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83427
منذ 42 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

ابو زياد
قرار متأخر جدا
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
د محمد ماجد بخش
الكبتاجون هذا .. زاد العفاريت .. كانوا يضعونه في الأفراح والأعراس التي فيها وصل الليل بالنهار للمعازيم في زمن الصحوة
د محمد ماجد بخش
ما يحتاج كفى وكفى أبو سلمان ودعم قطاعات الدولة كلها من الرياضة إلى الترفيه بالمال والرجال والخطط والرؤى والبرامج المكثفة.. وإلى مزيد من الرقي...
د محمد ماجد بخش
تمام يا ظافر .. تمام

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