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وش عرفها في النياق

منذ 15 ساعة
2739
3

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136241
منذ 4 ساعات
الله اكبر يا زمان تغير .. بس ما ابي اقول شي اكثر ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14618
منذ ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههه
تقول للبعيرحلو،،
سلامات شايفته ببغاء..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54107
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههه انتبهي لا يعضك الحلو

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على من ضحك عليها واغراها بالحبوب المنشطه
نجاة محمد
ما ظنها بنتها هو بس تشابة ما ظن ان نوال تنسي انها ولدتها
خبير زمانه
مايكفي ترحيله لبلاده لانه سوف يعود متسلل بل يسجن ويؤدب ويصادر جميع مايملك المسروقات وغيرها ويجلد كل اسبوع حتى يعرف معنى السرقه وعقوبتها
نجاة محمد
ما قصروا و الحمد لله ان الطفل بخير
خبير زمانه
للاسف بلادنا مستهدفه من الاعداء وبالذات ايران وحزب الله اللبناني لتدمير شبابها وشاباتها ومكافحه المخدرات تقوم بجهود مشكوره لمنع التهريب وياليت الجميع يتعاون مع...

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