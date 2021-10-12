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امرأة ما ينخاف عليها
منذ 18 ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136263
منذ 5 ساعات
جيده ..
.. والله حريمنا القديمات ، يعملن اشد واكثر من هذا بكثير بكثير .. الله يرحمهن ويدخلهن جنات النعيم .. آمين ..
جاسم
عدد التعليقات : 296
منذ 44 دقيقة
الله يجعل مثوى امهاتنا الجنه لم يكن الماء موجود في البيوت فيذهبن لجلبه والاحتطاب والعنايه بالابقار وجلب الحشائش من المزارع وكذلك تربية الاطفال والكثير الكثير الذي لن تستطيع نساء الايام فون فعله
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