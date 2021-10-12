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ضبط 4 أشخاص جمعوا مبالغ بالنصب والاحتيال في الرياض

منذ 4 ساعات
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ضبط 4 أشخاص جمعوا مبالغ بالنصب والاحتيال في الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من الإطاحة بـ 4 أشخاص، استولوا على مبالغ مالية عن طريق النصب والاحتيال.

ومن جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأوضح أن المتهمين مكّنوا أفرادًا خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وتمثلت عمليات النصب في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، استولوا من خلالها على مبالغ مالية، كما ضبط بحوزتهم 49 شريحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض
النيابة العامة
النصب
خالد الكريديس
نظام أمن الحدود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18238
منذ 6 دقائق
ن ص ب ٤٤٤٤

راهي اللوحة إن كانت موجودة يسلمها للمرور ويأخذ غيرها

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